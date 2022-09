Uno de los showrunners de Cobra Kai entregó una promisoria actualización sobre la sexta temporada

[En esta nota encontrarán spoilers sobre la quinta temporada de Cobra Kai]

Si ya terminaron de ver toda la quinta temporada de Cobra Kai durante este fin de semana es probable que se estén preguntando qué sucederá a futuro con la serie secuela de Karate Kid.

Después de todo, con el arresto de Terry Silver y la desaparición de las rivalidades entre Daniel y Johhny, Miguel y Robby e incluso Sam y Tory; la conclusión del quinto ciclo de Cobra Kai perfectamente podría quedar como una despedida de la serie.

Pero aunque Netflix todavía no se pronuncia al respecto y la sexta temporada de Cobra Kai no está confirmada, uno de los showrunners de la serie ratificó que el plan es continuar con esta historia.

A través de Twitter el co-showrunner de Cobra Kai, Hayden Schlossberg, fue consultado respecto a si la quinta temporada es el final de la serie.

“Ese no es el final... pero nos gustó la idea de que se sintiera de esa manera. Y aunque todavía no hay una confirmación oficial, no me preocuparía ni pensaría demasiado en eso”, señaló Schlossberg.

A Cobra Kai le ha ido bastante bien durante su estadía en Netflix, por lo que quizás eso podría establecer un buen precedente para la continuidad del programa.

Además, considerando que John Kreesse escapó de prisión, Schlossberg remarcó que queda más por profundizar en el denominado “Miyagiverse” con ese y otros personajes.

“(Kreesse) tiene una opción: guardar todo y marcharse al atardecer, o salir con las armas en llamas”, indicó Schlossberg. “Las rivalidades entre adolescentes parecen haber terminado, pero los personajes aún tienen mucho que aprender y lograr antes de embarcarse en el desafío final. Y todos necesitarán estar juntos para lo que están a punto de enfrentar”.

La quinta temporada de Cobra Kai ya está disponible en Netflix, pero aún no se garantiza que sucederá con la serie a futuro.