Vean el nuevo tráiler de Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Según informan desde IGN, Wizards of the Coast anunció que el nuevo juego Dungeons & Dragons: Dark Alliance se lanzará oficialmente el próximo 22 de junio para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, y PC. Además, presentaron un nuevo tráiler que muestra la acción de este juego.

El título es un RPG de acción ambientado en el mundo de fantasía del juego de mesa Dungons & Dragons que presenta como una horda de monstruos invade la región de Icewind Dale en busca de una reliquia. Así, los jugadores tomarán parte en modo cooperativo como los personajes Drizzt Do’Urden y sus compañeros Catti-brie, Bruenor, y Wulfgar para hacer frente a la amenaza.

En conversación con IGN, el director creativo de Tuque Games Jeffrey Hattem explicó que el juego en un principio era un RPG más parecido a Diablo, pero que comenzó a evolucionar una vez que decidieron involucrarse más en el mundo de Dungeons & Dragons. Así, el título ahora está centrado en combate cooperativo en tiempo real en tercera persona. Junto con el tráiler, IGN también publicó un nuevo video detrás de escenas en donde los desarrolladores hablan mas sobre el juego

Pueden ver el nuevo tráiler y el video detrás de escenas a continuación: