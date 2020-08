Vean el tráiler de Hoops, la nueva serie animada para adultos de Netflix

Netflix dio a conocer el primer tráiler de Hoops, su nueva serie animada para adultos creada por Ben Hoffman (Archer) y producida por Phil Lord y Chris Miller.

Hoops se centra en la historia de Ben Hopkins, un fracasado entrenador de basketball que es descrito como un sujeto “patético, enojado y malhumorado, desesperado por demostrar su valía, pero que siempre buscando una manera fácil de hacer el trabajo”.

Ben Hopkins será interpretado por Jake Johnson (New Girl, Spider-Man: Into the Spider-Verse) y como podrán ver a continuación su historia no dará pie a grandes enseñanzas o reflexiones.

De hecho, como señaló Jake Johnson (New Girl, Spider-Man: Into the Spider-Verse) en el panel de la Comic-Con@Home de la serie, “aquí no hay un gran mensaje. No creo que aprendas nada al ver esto”.

Pero probablemente se entretendrán, así que vean el tráiler aquí:

Hoops se estrenará el 21 de agosto en Netflix y también contará con las voces de Rob Riggle como Barry Hopkins, Natasha Leggero como Shannon, Ron Funches como Ron, Cleo King como Opal y AD Miles como Matt.