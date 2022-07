Vecna luce aterrador en algunos de los conceptos descartados para su diseño en Stranger Things 4

[Esta nota incluye spoilers sobre Stranger Things 4]

Vecna es el gran antagonista de Stranger Things y se supone que debe aterrorizarnos tanto a nosotros como los habitantes de Hawkins con su apariencia. Sin embargo, si para ustedes el diseño fila de Vecna no fue lo suficientemente escalofriante o por cortesía de los memes y videos ya no lo ven como miedo, quizás estos artes conceptuales serán de su interés.

A través de redes sociales el artista Michael Maher Jr, quien trabajó en los diseños para Stranger Things 4, reveló algunos de los conceptos que se planificaron originalmente para Vecna.

Como podrán ver en el video que está más adelante, aunque hay varios rasgos que se repiten e incluso están presentes en la versión final del personaje, también hay algunas diferencias claves. Después de todo, según explicó el propio Maher Jr, uno de los diseños involucraba trozos de piel que se desprenderían de Vecna e incluso una variante de esa propuesta mostraba al personaje sin ojos.

Todo mientras que otra propuesta involucraba una piel descascarada para el villano.

E incluso había un diseño que tenía una especie de caparazón inspirada en peces prehistóricos.

Aunque estas ideas buscaban conectar más a Vecna con The Upside Down y, en el caso del primer diseño que les mostramos incluso pretendían retratar los efectos de esa dimensión en Henry Creel/001, finalmente los Hermanos Duffer optaron por otra aproximación para el villano que se realizó con efectos prácticos por parte de un equipo que previamente había trabajado en Game of Thrones y Chernobyl.

“Sabíamos que era del Upside Down y que una vez fue humano, pero al principio no sabíamos quién era en realidad. El ser humanoide fue parte de la toma de decisiones de ellos que también querían un personaje práctico que interactuara con los miembros del elenco”, explicó el artista de maquillaje Barrie Gower a Den of Geek sobre el diseño final de Vecna. “Se sentiría muy conectado a tierra. No se sentiría como algún tipo de efecto visual CGI a pesar de que trabajamos en estrecha colaboración con el equipo de efectos visuales”.