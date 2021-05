Verizon vendió a Yahoo y AOL por $5 mil millones de dólares

Yahoo y AOL tienen nuevos dueños. Si bien Verizon desembolsó varios millones de dólares para comprar a ambas empresas años atrás, ahora la compañía vendió a Verizon Media (la subsidiaria que agrupaba a Yahoo y AOL) por $5 mil millones de dólares.

Verizon Media fue comprada por Apollo Global Management, una compañía de capital privado y que bajo este acuerdo permitirá que Verizon retenga una participación del 10% en la subsidiaria que ahora simplemente se llamará Yahoo.

“Verizon Media ha hecho un trabajo increíble cambiando el negocio durante los últimos dos años y medio y el potencial de crecimiento es enorme”, dijo Hans Vestberg, director ejecutivo de Verizon en una declaración. “La próxima iteración requiere una inversión total y los recursos adecuados. Durante el proceso de revisión estratégica, Apollo entregó la visión y la estrategia más sólidas para la siguiente fase de Verizon Media. Tengo plena confianza en que Yahoo despegará en su nuevo hogar”.

Verizon compró AOL en 2015 por $4.4 mil millones de dólares y en 2017 desembolsó $4.5 mil millones de dólares por Yahoo, por lo que desde esa perspectiva este no parecería un muy buen negocio. No obstante, como la compañía registró buenas cifras en 2020 y ahora estaría interesada en el mundo de los streamings, esta venta sería algo favorable para us planes.