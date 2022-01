Vikings: Valhala tendrá por lo menos tres temporadas según su creador

La secuela de la exitosa serie Vikings, con nombre Vikings: Valhala, será un proyecto a largo plazo donde los fanáticos de los vikingos podrán disfrutar por bastante tiempo.

La serie original de History Channel duró seis temporadas y ahora se ha revelado que Vikings: Valhala durará a lo menos tres.

Así lo confirmó el creador de la serie, Jeb Stuart al medio Entertainment Weekly. “Ya estamos en preparación para la temporada 3. Ya hay mucho bajo la presa que es emocionante y grande”, explicó.

“Cuando lo estaba lanzando, estaba tratando de hacerlo como algo de varias temporadas, porque de esa manera puedo desarrollar esos personajes en las historias durante un lanzamiento más y más largo. No era como, ‘¿Qué podemos hacer? con los vikingos este año? Porque esos personajes realmente no solo tienen arcos emocionales, tienen literalmente arcos históricos. No puedes simplemente llegar al tema mañana o el próximo año”, declaró Stuart en la entrevista.

Previamente, reportes indicaron que Netflix había ordenado a Vikings: Valhala un total de 24 episodios. Por su parte, Stuart afirmó que la primera temporada tendrá ocho episodios, lo que seguramente significa que las temporadas tendrán ocho episodios cada una. Cabe mencionar, que la segunda temporada ya finalizó su rodaje.

La sinopsis de la serie declara: “A medida que las tensiones entre los vikingos y la realeza inglesa alcanzan un sangriento punto de ruptura y los propios vikingos se enfrentan por sus creencias cristianas y paganas en conflicto, estos tres vikingos comienzan un viaje épico que los llevará a través de los océanos y a través de campos de batalla, desde Kattegat hasta Inglaterra y más allá, mientras luchan por la supervivencia y la gloria”.

Vikings Valhala se estrenará en Netflix el próximo 25 de febrero. Mira el adelanto más reciente: