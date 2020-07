Vuelve Gale Weathers: Courteney Cox fue confirmada para Scream 5

Suman y siguen las confirmaciones para Scream 5, la nueva película de la franquicia de terror slashers que volverá al ruedo de la amno de la dupla de directores conformada por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet (Ready or Not). En esta ocasión, confirmaron el retorno de Courteney Cox, quien interpretó a la periodista Gale Weathers en las cuatro películas anteriores.

“No podemos imaginar a Scream sin la emblemática Gale Weathers y por eso estamos increíblemente emocionados y honrados de tener la oportunidad de trabajar con Courteney. Somos absolutos fans de su trabajo y nos entusiasma trabajar con ella en el próximo capítulo de la saga Scream”, explicó el comunicado de los directores.

A la fecha ya estaba confirmado el retorno de David Arquette en el rol del expolicía Riley, esposo de Weathers. De ahí que solo resta confirmar el retorno de Neve Campbell, quien ya reveló que ha tenido conversaciones para volver como Sidney Prescott.

El guión de la quinta película es escrito por James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) y Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock). Kevin Williamson, quien se encargó del guión de la película original que fue dirigida por Wes Craven, volverá como productor ejecutivo.

El plan por ahora es lanzar esta secuela en algún momento de 2021.