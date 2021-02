War of the Bounty Hunters será el nuevo crossover de los cómics de Star Wars enfocado en Boba Fett

Marvel Comics finalmente detalló los planes para sus nuevas publicaciones con Boba Fett. Después del intrigante teaser que fue publicado durante el lunes pasado, este martes la editorial anunció a War of the Bounty Hunters.

De acuerdo a lo consignado por el sitio web de Star Wars, War of the Bounty Hunters será un crossover que abarcará a todos los cómics de Star Wars publicados por Marvel y que están ambientados entre Empire Strikes Back y Return of The Jedi. Es decir, este evento incluirá a las series regulares de Star Wars, Darth Vader y Doctora Aphra.

Pero evidentemente eso no será todo y Marvel Comics también lanzará a un nuevo cómic llamado War of the Bounty Hunters Alpha #1 que con un guión de Charles Soule y dibujos de Steve McNiven dará el puntapié inicial a este evento durante el próximo mes de mayo. No obstante, mientras War of the Bounty Hunters Alpha #1 establecerá el escenario para esta narración, en junio también se publicará a War of the Bounty Hunters, una miniserie de cinco números que contará con un guión de Soule y dibujos de Luke Ross.

Como pueden deducir en base a estos detalles, War of the Bounty Hunters tendrá como foco a Boba Fett y en particular abordará todo lo que pasó con el personaje desde que recogió a Han Solo en Cloud City hasta que lo llevó al Palacio de Jaba en Tatooine.

“Boba Fett claramente no lleva a Han Solo directamente al palacio de Jabba”, explicó Soule. “Algo tuvo que suceder entre ese tiempo intermedio entre Empire y Jedi. Y yo estaba como: ‘Me gustaría contar esa historia, y me gustaría que fuera sobre Boba Fett y lo que le sucede’”.

“La historia principal con la que estamos lidiando es una épica criminal centrada en Boba Fett, que involucra a Boba Fett enfrentándose a algunos de los peleadores más pesados de la galaxia. Es Jabba el Hutt. Es Black Sun. Es Darth Vader. Y muchos otros, facciones y otras cosas, que creo que serán realmente interesantes para los fans“, agregó el guionista. “Es básicamente Boba Fett, solo, contra toda esta gente”.

Pero no esperen que todas estas aventuras sucedan con Boba Fett llevando a Han consigo, ya que Soule advirtió que “Boba Fett está en posesión de Han Solo al final de Empire Strikes Back y al comienzo de War of the Bounty Hunters, no lo está y va a hacer todo lo posible para recuperarlo, pase lo que pase. No importa quién se interponga en su camino“.

En paralelo a este anuncio, Marvel Comics reveló un avance de War of the Bounty Hunters Alpha #1 que puedes revisar a continuación:

El crossover de War of the Bounty Hunters arrancará en mayo y finalizará en octubre.