West Side Story: El amor sin barreras de Steven Spielberg para contar su propia versión de un clásico

Un “deseo desesperado”. Así calificó Steven Spíelberg a su intención de llevar a cabo su propia adaptación de West Side Story, la clásica obra de Broadway inpirada por la historia de Romeo y Julieta. Aquella que ya tuvo una versión cinematográfica, conocida bajo el nombre de “Amor sin Barreras” en Latinoamérica. La misma que es considerada como uno de los mejores musicales de todos los tiempos, obteniendo de paso 10 Premios Oscar en 1962 bajo la dirección de Robert Wise.

Como parte de la conferencia de prensa de la película, que se estrena este jueves 8 de diciembre en cines, el propio Spielberg junto al guionista Tony Kushner (Munich, Lincoln) y la actriz Rita Moreno, profundizaron en el desafío de llevar a cabo esta nueva versión de la batalla entre los Jets y los Sharks, y la historia de amor entre Tony y María, en una propuesta que comenzó a gestarse con una reunión con el recientemente fallecido Stephen Sondheim, creador de las letras de las canciones del histórico musical.

“Cada vez que me encontraba con Steve Sondheim, le quería decir que tenía este deseo desesperado para hacer mi versión de West Side Story y simplemente no lograba que las palabras saliesen de mi boca. Hablábamos de todo, pero al final logré disparar la bala y nos reunimos con él y los otros involucrados en los derechos”, recordó el director.

“Steve estuvo muy involucrado al comentar el guión de Tony y también tenía ideas. Tony tuvo un diálogo abierto con él durante el proceso de pasar de un borrador de guión al siguiente. Pero en donde Steve estuvo realmente involucrado fue cuando hicimos las grabaciones previas con todos los artistas vocales. El estuvo tres semanas, cinco días a la semana, todos los días sentado a mi lado en el estudio de grabación”, destacó Spielberg quien en ningún momento oculta su fascinación por la clásica película desde su niñez.

Tony Kushner, por su parte, destacó que nunca pensaron realizar cambios, transportando los sucesos a nuestros tiempos, ya que creen que la música de Leonard Bernstein con letras de Sondheim es atemporal y que no existían elementos que quisieran cambiar ni en los personajes ni en la propia historia de West Side Story. Algo que, de todas formas, en un comienzo le dio miedo abordar.

“Cuando Steven me pregunto por primera vez si la podía hacer... fui a mi casa, conversé con mi esposo y le dije: ‘Steven me acaba de pedir algo completamente demente, ¿Cómo me salgo de esto?’. Y pensé: ¿Esto es algo absolutamente imposible’. Amo la película de 1961, todos la aman. Es una obra maestra y por supuesto que amo a West Side Storty, pero se sintió como una cosa imposible de hacer. Que incluso si hacíamos un gran trabajo con ella, estaríamos a la sombra del que es sin duda uno de las películas musicales más queridas de la historia”, comentó Kushner sobre una base, tanto del musical como de la primera película, que considera que dieron “un paso adelante” en términos de representación.

“Y la respuesta de mi esposo, Mark, fue: ‘Deberías hacerlo, pero tienes que librarte del personaje de Doc. Y lo que deberías hacer es que Doc sea su viuda, hacerla puertoriqueña y que Rita Moreno la interprete’. Así que llame a Steven casi de forma inmediata y le dije: ‘Mark acaba de tener una gran idea’. Y Steven estuvo de acuerdo que lo era”, planteó el escritor.

De acuerdo al guionista, en todo ese proceso esperaron hasta tener el guión completo para recién hablar con Rita Moreno, explicando que ella aceptó mientras le asegurasen que su rol no se trataba de un simple cameo y que el español escrito en el guión, traducido “horriblemente” con Google, era algo solo temporal.

En ese sentido, el equipo realizador dejó en claro que la decisión de no incluir subtítulos en ingles durante los diálogos en español fue completamente intencional para la presentación de la película en Estados Unidos. “Decidimos que no íbamos a subtitular ninguno de los diálogos en español por respeto. Ese lenguaje tenía que existir en proporciones iguales junto al inglés, sin ayuda”, dijo Kushner.

“Y eso lo deja en el regazo de la audiencia, o en su mente, para que decidan que van a estar más atentos, ya que puedes entender casi todo lo que están diciendo”, agregó Rita Moreno.

En tanto, como la única participante de la nueva película que sí estuvo en la versión cinematográfica original, la propia Rita destacó que su experiencia personal fue complicada, ya que no podría mentir diciendo que no sintió envidia durante la realización de esta película.

“Deseé que podría volver a ser joven y hacerlo de nuevo, obviamente. Pero eso no iba a suceder, y obtuve esta parte bellamente escrita. Me amo en esta película y no dices como esa tan fácilmente, porque van a decir: Oh, señora, por favor. Pero no me importa lo que digan. Amo cada escena en la que estoy y me encanta lo que hago. Pero fue algo difícil, fue muy raro hacer la escena que hago con Anita”, explicó respecto a compartir pantalla con la actriz que ahora da vida al personaje que ella interpretó en la película de 1961.

Bajo la sombra de la bola de demolición

Respecto al propio texto, Kushner planteó que durante la creación del guión de la película, un tema no menor fue la pobreza urbana al centro de la historia, la que “vergonzosamente” se mantiene hasta el día de hoy.

“Estuvimos realmente interesados en el hecho de que todo este pedazo de tierra, desde la calle 60 hasta la 72, desde Broadway hasta el río, fue eliminada por Robert Moses y los comités de limpieza de barrios marginales. Que este barrio viejo y en ruinas en el que viven los Jets fue liquidado, pero también el barrio de San Juan Hill, al que llegaba gente desde Puerto Rico para vivir y hacerse una vida, que estas personas fueron expulsadas de sus hogares”, destacó Kushner.

“Que no hubo intento alguno de ayudarles a relocalizarse y sus casas fueron destruidos. Y creo que con Steven respondimos a la idea de que esta tragedia sucede en un pedazo de terreno que está desapareciendo bajo los pies de gente que está peleando”, destacó el escritor de esta nueva versión.

Por su parte, Steven Spielberg destacó que otro componente no menor es el hecho de que la raza es el factor que realmente gatilla la pelea entre los bandos que pelean en esta historia. “Pero el territorio del que dicen estar preocupados está bajo la sombra de una bola de demolición. Por eso la película comienza con una bola de demolición. Todo esa bajo su sombra. Todo esto va a caer, va a ser un proyecto de renovación urbana para construir el Lincoln Center for the Performing Arts”, puntualizó el director.

Todo lo anterior tiene relación con algo clave: como el título de West Side Story hace referencia a una zona de Nueva York, la propia ciudad se convierte en un personaje. Y como esta nueva versión también se sitúa a mediados del siglo pasado, Spielberg fue consultado por Mouse sobre el trabajo de recrear y capturar la visión que tenía ese lugar hace 70 años.

“La ciudad de hace 70 años, de hecho, todavía existe en algunos barrios. Puedes encontrar a la ciudad de Nueva York de los cincuentas aún bien viva en Brooklyn, Queens, el Bronx, ciertamente en Brooklyn. También nosotros fuimos al Uptown de Manhattan, al Harlem, y ahí filmamos los edificios que no han cambiado. Fuimos a Paterson, en Nueva Jersey, y eso se convirtió en nuestro vecindario del ghetto, eso se convirtió en San Juan Hill porque así lucía arquitectónicamente entre la calle 59 y la 72. También hay un amigo llamado Adam Stockhausen, [Rita Moreno interviene señalando que hizo sets increíbles para la película] con el que he hecho tres películas Bridge of Spies, Ready Player One y esta. Es un increíble director de arte y diseñador de producción”, expresó Spielberg.

“Pero lo que también quería decir es que solo usamos trabajo digital en una extensión del set en la primera toma de apertura. Nosotros construimos cinco cuadras de ruinas del West Side, pero en el fondo incluimos todo eso hasta el Río Hudson. Lo otro que hicimos digitalmente es que removimos las unidades de aire acondicionado, los discos de televisión satelital y las barras de seguridad de las ventanas sobre el segundo piso. Todo el resto es auténtico a ese período, porque Nueva York está en personaje con el período”, agregó el director.

Aunque eventualmente también explicó que tuvieron que remover el sudor de la secuencia de baile de la canción “América”, ya que la filmaron en los días más calurosos del año.

Una realización con un encanto familiar que Spielberg no sentía desde E.T.

De acuerdo a Steven Spielberg, el trabajo de ensayo para esta nueva versión se realizó de forma intensiva durante cuatro meses y medio, preparando a todo el elenco para lo que sería la filmación posterior.

En ese contexto, el director recalcó que no pudo evitar unirse a la fiesta vital que sentían “en el aire, del canto y la danza” de los ensayos, a partir del “baile musculoso” que estaba coreografiando Justin Peck.

Con lo anterior en cuenta, Spielberg explicó que la realización de esta película fue “el asunto familiar más encantador que he tenido desde E.T.”.

“En E.T. e sentí como un papá para todos esos niños. Y ciertamente, hasta ese momento nunca había sido padre en mi vida real, pero E.T. me hizo querer ser papá, así nació mi primer hijo tres años después de que la dirigiera. Y esta fue la siguiente vez en que estuve sintiendo que era parte de una familia muy diversa. Y que no estaba al centro de esa familia, sino que solo era parte de ella”, agregó.

West Side Story se estrena este 8 de diciembre en cines en Chile.