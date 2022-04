World of Warcraft presenta su nueva expansión Dragonflight

Desde Blizzard, tal como habían prometido durante la jornada de este martes presentaron la nueva expansión de World of Warcraft, la cual tendrá por nombre Dragonflight.

Tal como se hbaía filtrado, esta expansión supondrá el regreso de los dragones a Azeroth, y juntos con esto es que llegará una nueva zona, y una nueva raza y clase jugable, se trata de los Dracthyr, los cuales tendrán por clase el ser evocadores. Según fue dado a conocer esta nueva raza/clase, tendrá su propia zona introductoria, El Confín Olvidado, dónde se conocerá más de la raza, y los diferentes caminos a los que pueden optar (DPS o sanadores).

Junto con todo esto es que también llegarán nuevas mazmorras, arenas, y misiones, así como una actualización en la interfaz del juego.

Como es de esperar de una expansión que sumará dragones al juego, los jugadores podrán convertirse en jinetes de dragones, los cuales tendrán una mecánica de vuelo diferente a la de las monturas habituales, y los cuales se podrán personalizar a gusto. Es así como se podrán utilizar para realizar maniobras en el aire y a la vez contar con un árbol de habilidades exclusivo para dominar este tipo de montura.

El anuncio fue realizado con un tráiler que puedes ver a continuación.

Pero esto no es todo, ya que junto con la presentación de la nueva expansión es que se anunció que la expansión Wrath of the Lich King, llegará a World of Warcraft Classic.