Zoe Saldana sostiene que su tiempo como Gamora ha terminado y le gustaría que eventualmente otra actriz interprete a ese personaje

Si los involucrados en la película cumplen su palabra, Guardianes de la Galaxia Vol 3 podría ser la última cinta del MCU para muchos integrantes de esa franquicia. Obviamente James Gunn dejará su rol como director para enfocarse de lleno en la administración de DC Studios y en varias oportunidades Dave Bautista ha afirmado que este será el fin de su historia como Drax. Todo mientras en una reciente entrevista Zoe Saldana expresó que la próxima aventura de los Guardianes de la Galaxia también podría marcar su despedida de Gamora.

En una entrevista con Total Film (vía /Film), Saldana fue consultada sobre su futuro como Gamora en el MCU e indicó que ya estaría lista para dar un paso al costado de su papel.

“Creo que ha llegado el momento de que renuncie y de que la próxima generación se presente”, dijo la actriz.

Saldana debutó como Gamora en Guardianes de la Galaxia (2014) y ha aparecido en todas la películas del equipo además de Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, una cinta en la que retornó como una nueva versión de la guerrera. En ese sentido, el camino de la intérprete como Gamora no ha sido corto y en su conversación con Total Film planteó que le gustaría que el personaje siga vigente con una nueva intérprete.

“Lo único que no me gustaría es que Gamora se vaya”, dijo Saldana. “Ella ha sido un personaje muy impactante para los fanáticos y especialmente para las fanáticas y las jóvenes fanáticas. Me encantaría que Marvel descubierera una manera de encontrar la próxima generación de actores que puedan encarnar a estos personajes y darles esta inmortalidad a la que los fanáticos siguen volviendo generacionalmente ¿Pero yo, per se? Quiero decir, firmé para una (película) y obtuve 10 años. Por suerte, hombre. No tengo quejas. Y seguiré adelante”.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenará este 4 de mayo.