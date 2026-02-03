Así es el Volkswagen Tukan, la nueva camioneta que llegará a Chile en 2027

Un nuevo capítulo en su historia regional comienza escribir Volkswagen con la presentación de Tukan, la camioneta con que ampliará la oferta de la marca en Sudamérica y que tiene previsto su arribo a Chile en 2027. El anuncio no solo revela la denominación del proyecto, sino también parte de la identidad que acompañará a esta pick-up, pensada desde su origen para los mercados de la región.

Para lograr una presentación llamativa, la firma alemana quiso incluir en el lanzamiento el color amarillo, no solo un guiño hacia el país productor del flamante modelo, Brasil, sino también una tonalidad que no pasa inadvertida, con la que busca transmitir conexión, herencia e identidad latinoamericana.

El nombre, inspirado en el ave emblemática de Sudamérica, refuerza esa misma narrativa: cercanía con el territorio, carácter propio y una propuesta diferente dentro del catálogo de la marca.

El Volkswagen Tukan se posicionará en un segmento inédito para la marca, convirtiéndose en su primera pick-up compacta concebida específicamente para la región. Se trata de un proyecto 100% diseñado, planificado y desarrollado en Brasil, con producción confirmada en la planta de São José dos Pinhais (PR), uno de los polos industriales más relevantes de Volkswagen en el continente.

Este nuevo modelo no es un movimiento aislado. El Tukan forma parte de una ambiciosa ofensiva regional que contempla 21 lanzamientos en Sudamérica hasta 2028, respaldados por inversiones del orden de US$3.800 millones.

Dentro de esa estrategia, la nueva camioneta simboliza un paso clave para diversificar la oferta de Volkswagen y responder a la creciente demanda por vehículos versátiles, funcionales y adaptados a distintos usos.

Con el Tukan, Volkswagen no solo amplía su presencia en el universo de las pick-ups, sino que también refuerza su compromiso con el desarrollo local y la creación de productos con identidad propia. De cara a su llegada a Chile en 2027, la marca anticipa un modelo llamado a marcar un antes y un después en su propuesta regional.