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    Astara será el nuevo distribuidor de Renault en Chile

    El acuerdo marca el inicio de una nueva fase para la marca francesa en el mercado nacional, luego de terminar su vínculo con Inchcape.

     

    A partir del 30 de junio, Renault deja Inchcape e inicia una nueva etapa en Chile con Astara, que asume la distribución oficial con un ambicioso plan de transformación orientado a modernizar la operación comercial de la marca y fortalecer su posicionamiento local.

    La estrategia considera el desarrollo de una renovada gama de productos, además de un robusto trabajo en la expansión y consolidación de la red de concesionarios.

    El objetivo será potenciar la presencia de Renault mediante una propuesta centrada en la innovación, la eficiencia operativa y una experiencia de cliente más conectada.

    Astara tiene una cuota de mercado cercana al 12% en Chile, gracias a su trabajo con Mitsubishi Motors, Nissan, Chery, Exeed, KGM, JMC, Ferrari, Bentley y Maserati,

    Uno de los puntos clave del acuerdo es precisamente la transformación del vínculo con los consumidores. Astara buscará implementar herramientas tecnológicas y nuevas soluciones de movilidad que permitan optimizar los procesos comerciales, la atención y los servicios asociados a la marca.

    Además, la operación proyecta una nueva etapa de crecimiento para Renault en Chile, respaldada por el legado que la firma francesa ha construido desde la década de 1960 en el país. La nueva estructura permitirá acelerar la llegada de productos y reforzar la competitividad de la marca dentro de un mercado automotor cada vez más dinámico y exigente.

    Ignacio Enciso, CEO de Astara, destacó que “no solo vamos a impulsar la trayectoria de la marca en Chile, sino que aplicaremos nuestra plataforma tecnológica y nuestro conocimiento del mercado para identificar nuevas oportunidades de crecimiento.”

    Mientras que Marwan Haidamous, vicepresidente global de Importadores de Renault Group, agregó: “Esta alianza transformará la experiencia del cliente en Chile, al tiempo que acelera el despliegue de nuestra gama renovada, como parte del plan futuREady del Grupo Renault”.

    La estrategia mundial de la marca a la que alude Haidamous incluye el lanzamiento de 36 nuevos modelos hasta 2030.

    Más sobre:NoticiasRenaultAstaraIndustria automotriz

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