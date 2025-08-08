Atención fanáticos de Subaru: empieza la preventa del nuevo Forester

Para la segunda mitad de agosto se espera la llegada a Chile de la sexta generación del Subaru Forester, que tuvo su estreno mundial en el Salón de Los Ángeles 2023, y la marca ya inició la preventa del modelo en su sitio web.

El SUV japonés se presenta con un motor bóxer 2.5 litros de 185 CV de potencia y 247 Nm de par, además de transmisión automática CVT, y otro e-bóxer híbrido, también de 2.500 cc, 164 CV y 209 Nm, apoyado por un propulsor eléctrico de 88 CV y 270 Nm de par.

Sus dimensiones son más amplias que las de su predecesor, con 4.655 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 1.730 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.670 mm. Su maletero es de 509 o 484 litros, dependiendo de la versión.

En su interior resaltan una pantalla multimedia vertical de 11,6″ de serie en la versión Dynamic (las XS equipan una de 7″ con doble pantalla de visualización) y la presencia de ocho airbags.

En total se comercializará con cinco niveles de equipamiento: XS, Dynamic, Sport, Adventure y Touring.

Además, de serie cuenta con el sistema Subaru Symmetrical All-Wheel Drive, mejorado para un un tiempo de respuesta más rápido, manejo más ágil y un mejor control tanto dentro como fuera de la carretera. Todos los modelos cuentan con Incline Start Assist, que sostiene brevemente el vehículo mientras el conductor se aleja de una parada en una cuesta.

La plataforma global también se ha mejorado con una rigidez torsional un 10% mayor, con técnicas de soldadura más resistentes y adhesivo estructural adicional, para una mayor rigidez de la carrocería y un peso más ligero.

Asimismo, incorpora de base la última versión de la tecnología de asistencia al conductor EyeSight, un software de control actualizado que puede identificar ciclistas y peatones con mayor rapidez y evitar colisiones.

¿Cuánto cuesta?

XS ES AWD CVT: $27.990.000

Dynamic ES AWD CVT: $31.990.000

Sport ES AWD CVT: $32.990.000

Touring ES AWD CVT: $34.990.000

HEV Adventure ES AWD CVT: $40.990.000

HEV Touring ES AWD CVT: $41.990.000