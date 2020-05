Bernie Ecclestone, ex jefe de la F1: “Yo habría enterrado a la Fórmula E”

Bernie Ecclestone es sin duda una de las voces más autorizadas para hablar de Fórmula 1 y de competencias motorsport en general. Desde 1950, el británico está ligado al Gran Circo, primero como piloto, después como representante y finalmente como dirigente y empresario. Ahora el ya casi nonagenario Ecclestone concedió una entrevista al sitio Autocar, donde no dejó pasar la oportunidad para detallar qué haría él si aún tuviera a su cargo el poder de decidir. En la pasada, le dio a la Fórmula E.

En primer término, el expiloto dice que lo ideal sería que la F1 regrese a los motores atmosféricos por el ruido y la potencia que eran capaces de desarrollar. Explica que es eso lo que maravilla a los aficionados. Por otra parte dice entender el altísimo grado de ingeniería de la actual Fórmula 1, pero que eso no es lo que interesa a los seguidores.

“Tenemos que hacer de la Fórmula 1 un entretenimiento. Volvería al ruido de los motores atmosféricos. ¿Qué le interesa a la gente, la cantidad de combustible utilizado por un motor o su potencia?”, se pregunta Ecclestone, hoy de 89 años. El dirigente coincide también con lo expresado en algún minuto por Jeremy Clarkson, el histórico presentador de Top Gear, en relación a que las nuevas generaciones no sienten pasión por los autos. ¿La culpa de ello? Los vehículos habrían perdido su carácter, afirma.

"Parece que la generación más joven ya no está interesada en los autos. Supongo que dentro de unos años no tendrán nada emocionante. Si es un auto eléctrico para todos, será lo mismo. Lo siento por los muchachos que manejan la Fórmula 1, porque tienen que considerar el impacto de Fórmula E. La habría enterrado. Hubiera evitado las discusiones, no habría existido si yo hubiera estado allí“, finalizó, como dando cuentas de que no hubiera permitido siquiera su creación.