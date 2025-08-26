Cadillac presenta a dos viejos conocidos para su debut en la F1

Cadillac confirmó a sus pilotos para la que será su temporada debut en la Fórmula Uno. Luego de meses de versiones de distinto tipo, el equipos estadounidense, que se sumará como la undécima escudería del campeonato en 2026, apostó por la experiencia y el liderazgo de Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, dos veteranos con una larga trayectoria y reconocida en el “Gran Circo”.

La elección es clara: prioriza solidez y confianza antes que el riesgo de apostar por jóvenes promesas. Por lo mismo, se descartó un nombre como Mick Schumacher, el hijo del siete veces campeón del mundo, con un breve paso por la F1.

El mexicano de 35 años suma 14 temporadas en la F1, con pasos por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, desde donde salió el año pasado. En 285 Grandes Premios, ha celebrado seis victorias.

El finlandés tiene la misma edad que “Checo”, y ha defendido a Williams, Mercedes, Alfa Romeo y Sauber. Hoy es reserva en Mercedes. Acumula 10 victorias en la F1 en 247 carreras.

El proyecto de Cadillac no solo se centra en los pilotos. La estructura técnica estará encabezada por Graeme Lowdon, exdirector de Manor, y contará con el apoyo estratégico de TWG Motorsports. Para los primeros años, el equipo dispondrá de motores Ferrari, lo que asegura un rendimiento competitivo mientras se prepara la llegada de un propulsor propio en el futuro.

El arribo de Cadillac marca un hito: será la primera marca estadounidense en competir en la F1 en décadas (hoy está Haas, pero es un equipo, no una marca). Con el respaldo de General Motors, busca no solo competir, sino también consolidar una identidad que conecte con la afición norteamericana y siga expandiendo la presencia de ese país en el campeonato (tres carreras se disputan ahí).

La expectativa y el reto sobre Cadillac es enorme. De ahí se explica que se decidieran por dos pilotos que acumulan más de 500 carreras en la Fórmula 1, una experiencia que necesitaran para su esperado debut. Una marca con ese peso histórico en la industria, no puede permitirse no ser protagonista.