Cadillac, Toyota y Volkswagen: la limitada presencia automotriz en el Super Bowl

Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, será el epicentro de uno de los espectáculos deportivos más vistos del planeta: el Super Bowl LX 2026. El partido que enfrenta a New England Patriots y Seattle Seahawks también funcionará como una vitrina estratégica para parte de la industria automotriz, aunque en menor medida que en otros años.

El alto costo del avisaje, que ronda los US$8 millones solo por el espacio de 30 segundos, sumado cambios en las estrategias de marketing y un aumento de las campañas orientadas a públicos específicos, aparecen entre las razones para explicar la baja presencia de los fabricantes.

Así las cosas, el mayor protagonismo lo tendrá Cadillac, que utilizará la ocasión para realizar la presentación oficial de su equipo de Fórmula Uno, marcando un hito en la historia de la marca y del automovilismo estadounidense. El anuncio, pensado para una audiencia global, permitirá revelar públicamente la identidad del proyecto con el que Cadillac debutará en la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2026.

En una segunda línea, Toyota también dirá presente en el gran día. Lo hará con un aviso titulado “Superhero Belt” (“Cinturón de Superhéroe”), más emotivo que centrado en un modelo en especial, con un decidido énfasis en la seguridad.

Volkswagen, en tanto, aprovechará el Super Bowl para reforzar su mensaje de marca, apelando a su legado, a la experiencia de conducción y a la relación histórica entre las personas y sus vehículos. La firma alemana busca conectar con el público desde una narrativa emocional reviviendo su icónica campaña “Drivers Wanted”, original de los 90.

Junto a los fabricantes, la otra empresa vinculada a la industria que dirá presente es Bosch, proveedor global de tecnología automotriz. Su anuncio, en el que aparece el presentados Guy Fieri, está más enfocado en la imagen corporativa y no en sus productos para vehículos.