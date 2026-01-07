SUSCRÍBETE POR $1100
    La carga inalámbrica para camiones eléctricos es una realidad

    En una prueba en Indiana, un vehículo de gran tonelaje recibió energía mientras circulaba por un tramo experimental de 400 metros, demostrando que las carreteras podrían convertirse en cargadores para máquinas de todo tipo en movimiento.

     

    En Estados Unidos, un camión eléctrico clase 8 fue recargado mientras circulaba a velocidad de carretera. El experimento se realizó en un tramo de 400 metros de una ruta en West Lafayette, Indiana, gracias al trabajo conjunto de la Universidad de Purdue, Cummins y otros socios.

    Durante las pruebas, el vehículo mantuvo 105 km/h mientras recibía hasta 190 kW de potencia.

    “Dos de los grandes obstáculos para la adopción de vehículos eléctricos son la ansiedad por la autonomía y el costo de las baterías. Con este sistema, se puede recargar mientras se conduce”, dijo John Haddock, profesor de ingeniería civil de Purdue.

    Cómo funciona la magia inalámbrica

    El camión no lleva cables. Bajo la carretera hay bobinas que generan un campo magnético, y el chasis del vehículo tiene otras bobinas receptoras que captan la energía en movimiento. Esta transferencia dinámica e inalámbrica es similar a los cargadores inductivos de celulares, pero a una escala mucho mayor y con potencia suficiente para un camión pesado.

    “Con su alta potencia y estructura de costos prometedora, esta tecnología puede ser práctica y revolucionaria para el transporte comercial en carretera”, afirmó John Kresse, ingeniero jefe de los camiones Cummins.

    Ventajas para el transporte y la logística

    Si se aplica a mayor escala, la carga en movimiento permitiría reducir el tamaño de las baterías, liberar espacio para carga útil y disminuir paradas. Además, la misma tecnología podría servir para furgones, buses o autos más pequeños sin grandes adaptaciones.

    Nadia Gkritza, profesora de Purdue, destacó que “la tecnología funciona y podría escalarse para vehículos de todos los tamaños. La carretera se convierte en el cargador, igual que un celular sobre su base, pero a escala de autopista”.

    Obstáculos y futuro cercano

    El principal desafío sigue siendo el costo de instalar estas carreteras electrificadas. Estados como Utah, Colorado y Michigan ya estudian iniciativas similares. Si se consolidan, estas pruebas podrían abrir corredores eléctricos entre puertos y centros logísticos, acelerando la transición hacia un transporte pesado más sostenible.

    Más sobre:NoticiasCamiones eléctricosElectromovilidadTransición energéticaCarga inalámbricaUniversidad de Purdue

