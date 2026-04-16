Chery instala en Barcelona su primera planta fuera de China

El Grupo Chery ha dado un gran paso adelante en su ambición por conquistar el mercado europeo, luego de la inauguración de su primer Centro de Operaciones en Europa y un nuevo Instituto de I+D en Barcelona, con lo que establece una base logística en el Viejo Mundo.

Ubicado en España, este nuevo centro funcionará como el motor de las operaciones de la firma en el continente. Desde allí se gestionarán áreas críticas como la cadena de suministro, finanzas, cumplimiento normativo y asuntos públicos.

Según Yin Tongyue, presidente del grupo, la elección de Barcelona responde a una visión clara: “Construir una operación que entienda mejor a Europa y responda de forma eficiente a sus necesidades”.

Este movimiento se alinea con la filosofía de la marca “In Somewhere, For Somewhere”, que busca la integración total en las comunidades locales. Un ejemplo tangible es el proyecto EBRO, desarrollado junto a EV Motors, que ha permitido reactivar una planta en Barcelona y generar más de 1.000 empleos directos.

La decisión de levantar la planta tiene su base en el despliegue de Chery en suelo europeo, que ya muestra resultados importante, como operaciones activas en 18 mercados europeos con más de 100 mil clientes y las 39 mil unidades vendidas en el Reino Unido y la Unión Europea entre enero y febrero, con un crecimiento del 200% interanual.

A eso se suma que la exportación de vehículos de nuevas energías creció un 250%, consolidando a Europa como el destino de uno de cada cinco autos eléctricos de la marca.

El nuevo Instituto de I+D en España se enfocará en electromovilidad y movilidad inteligente, asegurando que los productos cumplan con los exigentes estándares europeos de protección de datos y sostenibilidad. Además, la empresa refuerza su compromiso ambiental mediante alianzas para la restauración de praderas marinas en el Mediterráneo.