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    Chery se prepara para recibir la ampliación de la familia Himla

    La pick up sumará las variantes Force, Adventure y Everest, cada una desarrollada para responder a diferentes necesidades de uso, con foco en capacidad de carga, confort y desempeño fuera del asfalto.

     

    La versatilidad se ha convertido en uno de los atributos más valorados entre los usuarios de camionetas. Pensando en esos usuarios es que Chery toma la decisión de hacer crecer en Chile la familia de Himla, su primera pickup que se sumó al mercado en 2025.

    La marca ha anunciado la futura incorporación de tres nuevas versiones que buscan atender diferentes estilos de vida, manteniendo como eje común una propuesta que combina robustez, funcionalidad y equipamiento. La nueva gama está conformada por las variantes Force, Adventure y Everest, cada una con características propias para responder a necesidades específicas.

    La Force está orientada a quienes utilizan la camioneta como una herramienta de trabajo. Su principal fortaleza es la capacidad de carga, gracias a una caja de 1.276 litros y una capacidad útil de hasta 1.000 kilogramos. Estas cifras la convierten en una alternativa para empresas, contratistas y emprendedores que requieren transportar materiales o equipos con eficiencia y seguridad. Su configuración privilegia la resistencia y la durabilidad para enfrentar jornadas de uso intensivo.

    En un punto intermedio aparece la Adventure, una versión pensada para quienes alternan entre el trabajo y la vida familiar. Su suspensión ha sido optimizada para ofrecer una conducción más confortable, mientras que incorpora elementos prácticos como cierre centralizado del portalón y vidrios con tinte y protección UV. La combinación de capacidad de carga, comodidad y equipamiento permite desenvolverse con soltura tanto en recorridos urbanos como en viajes de fin de semana.

    La propuesta más completa de la gama es la HIMLA Everest, desarrollada para usuarios que priorizan la aventura y el manejo fuera de carretera. Además de compartir la suspensión mejorada, el cierre centralizado del portalón y los vidrios con protección UV, incorpora llantas y neumáticos específicos para terrenos complejos, junto con un bombín de portalón que incrementa la seguridad y funcionalidad del conjunto.

    Esta configuración le permite afrontar caminos de ripio, barro o superficies irregulares con mayor confianza, convirtiéndose en la alternativa indicada para quienes buscan explorar nuevos destinos sin sacrificar comodidad ni capacidad.

    Los nuevos modelos se conocerán en agosto, en un evento que Chery realizará con clientes y medios para poner a prueba las capacidades de la gama en diferentes circuitos.

    Más sobre:NoticiasCheryHimlaCamionetasPickupVehículos orr-roadVehículos todoterreno

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