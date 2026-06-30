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    Porsche estrena el 911 GT4 R, su nuevo bólido para el GT4

    El modelo de competición para clientes adopta por primera vez la base del 911 y combina un motor bóxer de hasta 520 HP, mejoras aerodinámicas y materiales ligeros para elevar el rendimiento en pista.

     

    La evolución de las competencias GT4 incorpora un nuevo protagonista diseñado para ofrecer mayores prestaciones, precisión y eficiencia. Concebido específicamente para equipos cliente, este deportivo debutará en la temporada 2027 con una propuesta centrada en el desempeño y la tecnología.

    El nuevo Porsche 911 GT4 R marca un hito al convertirse en el primer vehículo de la categoría GT4 desarrollado sobre la plataforma del 911, reemplazando la base utilizada anteriormente por los modelos derivados del 718 Cayman. El resultado es un auto de carreras con mayores capacidades dinámicas y un enfoque completamente orientado al alto rendimiento.

    Su principal carta de presentación es un motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros, derivado del 911 GT3, que desarrolla hasta 520 HP y 470 Nm de torque en configuración de competición.

    Dependiendo del Balance of Performance (BoP), la potencia puede ajustarse a 430 HP mediante una brida en la admisión. La transmisión está a cargo de una caja secuencial de seis velocidades con levas al volante y embrague de competición de cuatro discos.

    El chasis incorpora vías más anchas, electrónica de competición de última generación y una suspensión con amortiguadores de doble regulación y muelles de tres niveles de rigidez, permitiendo una puesta a punto más precisa según las condiciones de cada circuito.

    En materia aerodinámica, adopta soluciones del 911 Cup, incluyendo un alerón trasero regulable manualmente en once posiciones. A ello se suma el uso extensivo de plástico reforzado con fibra natural y resina epoxi en puertas, tapa del motor, elementos aerodinámicos y piezas del habitáculo, reduciendo peso sin comprometer la resistencia.

    El interior está completamente orientado a la competencia. Destaca una pantalla a color de 10,3 pulgadas que concentra toda la información del vehículo, además de un registrador de datos integrado y un sistema GPS de alta precisión para analizar el rendimiento en pista. También incorpora lastres configurables para adaptarse a las exigencias de peso establecidas por la reglamentación GT4.

    Así, el 911 GT4 R busca ofrecer mayor velocidad por vuelta, mejor estabilidad y una experiencia de conducción más cercana a las categorías superiores del automovilismo.

    Más sobre:NoticiasPorsche911GT4Vehículos de carreraAutos de lujoAutos deportivosAutomovilismo

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