A qué hora y dónde ver a Costa de Marfil vs. Noruega en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales selección de Noruega

Este martes continúa la fase de 16avos de final del Mundial 2026 y uno de los primeros partidos del día enfrenta a Costa de Marfil con Noruega.

El conjunto marfileño viene de alzarse por 2 a 0 contra Curazao en su último partido de fase de grupos.

Por su parte, los europeos tuvieron una última derrota por 1-4 con Francia, pero tenían asegurada su clasificación en las primeras fechas.

Cuándo juega Costa de Marfil vs. Noruega

El partido de Costa de Marfil contra Noruega es este martes 30 de junio a las 13:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver el partido de Costa de Marfil vs. Noruega

El partido de Costa de Marfil contra Noruega se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.