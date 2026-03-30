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    Chevrolet revive el Grand Sport: el ícono regresa con más potencia

    El legendario modelo vuelve con dos versiones que comparten el nuevo motor V8 de 6,7 litros.

     

    El regreso del Chevrolet Corvette Grand Sport es una gran noticia para los fanáticos de los autos deportivos. La firma estadounidense rescata una de sus denominaciones más emblemáticas para posicionarla nuevamente como el equilibrio perfecto entre rendimiento, diseño y herencia.

    El nuevo Grand Sport se construye sobre la actual generación del Corvette, pero introduce una identidad propia tanto en lo técnico como en lo visual. Su principal carta es un motor completamente nuevo: un V8 LS6 de 6,7 litros, atmosférico, que desarrolla 535 caballos de fuerza y 705 Nm de torque, convirtiéndose en el bloque aspirado con mayor par en la historia del modelo.

    Este propulsor no solo destaca por sus cifras, sino también por su enfoque. A diferencia de la tendencia hacia la electrificación o la sobrealimentación, Chevrolet apuesta por una entrega de potencia más directa y visceral, pensada especialmente para los puristas de la conducción.

    En términos de desempeño, el modelo está asociado a una transmisión automática de doble embrague de ocho velocidades, que canaliza la potencia hacia las ruedas traseras, manteniendo la configuración clásica de tracción posterior.

    A esto se suma un conjunto de mejoras orientadas a la conducción deportiva, como suspensión optimizada, frenos de alto rendimiento y neumáticos específicos para maximizar el agarre.

    Visualmente, el Grand Sport adopta una estética más agresiva, con carrocería ensanchada, elementos aerodinámicos heredados de versiones superiores y detalles distintivos que refuerzan su carácter. Entre ellos destaca el rediseño de las clásicas franjas identificatorias, ahora ubicadas en nuevas zonas del vehículo, además de opciones exclusivas de llantas y acabados.

    Otro punto relevante es la incorporación de tecnologías como el sistema Magnetic Ride Control, que ajusta la suspensión en tiempo real, y configuraciones avanzadas de control de tracción que permiten adaptar el comportamiento del auto a distintas condiciones de manejo.

    La variante Grand Sport X incorpora una tracción integral con apoyo eléctrico, para crear una potencia de 721 HP al combinar el V8 en el eje trasero con un motor eléctrico delantero y un paquete de baterías compacto, tomado de Corvette ZR1X.

    Más sobre:NoticiasChevroletCorvetteGrand SportAutos deportivos

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