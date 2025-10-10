SUSCRÍBETE
Citroën prepara una profunda renovación para antes de fin de año

Xavier Chardon, el nuevo CEO de los galos, expondrá su nueva visión para la marca en diciembre, que tendría foco en autos eléctricos pequeños y económicos.

 

Se vienen cambios en Citroën. En diciembre llevará a cabo un evento en París para revelar su nuevo rumbo como marca: su identidad visual, valores renovados y su visión a futuro bajo el mando del recién incorporado CEO Xavier Chardon, que promete mayor claridad y audacia en el posicionamiento de la firma.

En esa misma ocasión, se podría esperar la presentación de un nuevo concepto inspirado en la legendaria 2CV, la popular Citroneta, reinterpretada para una era actual donde la movilidad individual debe volverse más asequible. No necesariamente se trataría de un prototipo; también puede ser un tema conceptual.

“El ADN y el espíritu del 2CV es algo que queremos inyectar en nuestros futuros coches”, aseguró en entrevista con el medio británico Autocar.

Chardon reconoció que la firma del doble chevrón enfrenta cierto grado de confusión en su imagen actual y que revivir el 2CV tiene que ver con que se trata de una “parte de la cultura francesa” y que simboliza la democratización de la compra de autos.

“Mi deber es liderar esta iniciativa, porque es fundamental que la movilidad individual vuelva a ser asequible”, recalcó.

Esta posición está en sintonía con la discusión que se lleva en la Unión Europea de crear una categoría de autos compactos, eléctricos y económicos, y que ha llevado a otras marcas, como Renault y Dacia, por citar algunas, a elaborar proyectos en esa línea.

Si bien Chardon no entregó detalles de cuántos modelos tendrá la nueva propuesta de Citroën, la oferta se mantendría en los segmentos B y C. “No se trata de tener muchos, sino de tener los adecuados”, dijo.

