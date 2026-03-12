SUSCRÍBETE
    Cupra Formentor VZ25: la versión más extrema del SUV

    Con una producción limitada a solo 4.000 unidades, el modelo más potente de la firma española apunta a redefinir el rendimiento deportivo con 390 CV y una aceleración de infarto.

     

    En un mundo automovilístico que vira irremediablemente hacia la electrificación, Cupra ha decidido dar un golpe sobre la mesa y complacer a los puristas del motor de combustión. La marca de Martorell ha anunciado la apertura de pedidos en España del nuevo Formentor VZ5, una edición limitada que llega para reclamar su trono como el modelo más icónico y prestacional de su historia.

    La verdadera joya de este modelo reside en su propulsor: el emblemático motor 2.5 TSI de cinco cilindros. Este bloque, conocido por su característico sonido gutural gracias a su secuencia de encendido única (1-2-4-5-3), entrega una potencia descomunal de 390 CV (287 kW) y un par motor de 480 Nm. Esta fuerza se gestiona a través de una transmisión automática DSG de siete velocidades y el avanzado sistema de tracción total de la marca.

    El Formentor VZ5 es capaz de detener el cronómetro en el 0 a 100 km/h en solo 4,2 segundos. Además, para esta nueva edición, la marca ha eliminado las restricciones previas para permitirle alcanzar una velocidad máxima de 280 km/h, posicionándolo en un escalafón superior dentro de su segmento.

    La exclusividad no solo está en su motor, sino en cómo transmite esa potencia al asfalto. El VZ5 incorpora la tecnología Torque Splitter, un sistema de reparto selectivo de par que utiliza dos embragues independientes para distribuir la fuerza de forma asimétrica entre las ruedas traseras. Esto permite incluir el “Modo Drift”, diseñado exclusivamente para circuito, que facilita sobrevirajes controlados para una diversión máxima.

    Estéticamente, el vehículo destila agresividad y sofisticación. Se distingue por su chasis rebajado en 10 mm, sus frenos Akebono con pinzas de seis pistones y sus exclusivas llantas de 20 pulgadas. En la parte trasera, las cuatro colas de escape en color Copper dispuestas en diagonal son su sello inconfundible.

    En el habitáculo, la exclusividad continúa con los asientos CUPBucket opcionales, diseñados para ofrecer una sujeción lateral extrema en curvas cerradas sin sacrificar el confort en trayectos largos. La digitalización es total, con un sistema de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas y un equipo de sonido premium desarrollado junto a Sennheiser.

    Con solo 4.000 unidades para todo el mundo y un precio que arranca en los 69 mil euros ($71,7 millones), el Formentor VZ5 es solo un SUV y un gran homenaje al rendimiento térmico de alto nivel.

