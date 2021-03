¡Dan a conocer los finalistas al World Car of the Year 2021!

Así como el Toyota Yaris se convirtió recientemente en el Car of the Year en Europa, un premio que hasta antes de la pandemia se entregaba en el marco del Salón de Ginebra, a este lado del Atlántico también buscan al ganador del World Car of the Year, un galardón que se da a conocer durante la celebración del Salón de Nueva York. Ahora la organización de la tradicional muestra neoyorquina dio a conocer a los finalistas en sus cinco diferentes categorías.

Cabe señalar que los ganadores de los diversos premios (World Car of the Year, World Urban Car, World Luxury Car, World Performance Car y World Car Design of the Year) se darán a conocer el próximo 20 de abril. El jurado está compuesto por nada menos que 93 profesionales de todo el mundo, entre los que se cuenta al periodista chileno Leonardo Mellado (mira aquí todo el listado). Estos son todos los aspirantes al cetro:

World Car of the Year

Audi A3

BMW Serie 2 Gran Coupé

BMW Serie 4

Honda-e

Kia K5 / Optima

Kia Sorento

Mazda MX-30

Mercedes-Benz GLA

Toyota Yaris

Volkswagen ID.4

World Urban Car

Honda Jazz / Fit

Honda-e

Hyundai i10

Hyundai i20

Toyota Yaris

World Luxury Car

Aston Martin DBX

BMW X6

Land Rover Defender

Mercedes-Benz Clase S

Polestar 2

World Performance Car

Audi Q8 RS

BMW M2 CS

BMW X5 M / X6 M

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

World Car Design of the Year

Honda-e

Land Rover Defender

Mazda MX30

Polestar 2

Porsche 911 Turbo

*En esta categoría participaron en principio todos los finalistas de las cuatro anteriores categorías. De ellos, se encargó a profesionales destacados del diseño automotriz dejar a solo cinco finalistas. Ese jurado de primera instancia se conformó por Gernot Bracht (Pforzheim Design School - Alemania), Ian Callum (Director of Design de CALLUM y ex diseñador de Jaguar Land Rover - Reino Unido), Gert Hildebrand (Hildebrand Design - Alemania), Patrick le Quément (The Sustainable Design School - Francia), Tom Matano (Academy of Art University y ex jefe de diseño en Mazda - Estados Unidos), Victor Nacif (Design Instructor de la NewSchool of Architecture and Design - Estados Unidos) y Shiro Nakamura (Nakamura Design Associates Inc. - Japón).