Del asfalto al campo: un Toyota GR86 se transforma en un todoterreno deportivo

El preparador japonés Kuhl Racing aprovechó la antesala del Salón de Tokio 2026 para presentar una reinterpretación del Toyota GR86: el Kuhl Outroad. Esta versión toma el espíritu deportivo del coupé y lo mezcla con elementos que facilitan su desempeño en terrenos off-road.

Visualmente, el Kuhl Outroad se distingue por sus parachoques delanteros y traseros rediseñados, placas protectoras, pasos de ruedas más anchos, neumáticos todoterreno y un portaequipajes en el techo.

En términos mecánicos, el vehículo mantiene el motor bóxer de 2.4 litros del GR86 original, pero se ofrece un kit turbo que, junto a una reprogramación de la ECU y mejoras en refrigeración, eleva la potencia de 228 a aproximadamente 290 Hp.

La suspensión fue modificada con un sistema roscado que aumenta la altura libre al suelo en 76 mm, con la opción de un kit hidráulico que permite elevarlo aún más según las condiciones del terreno.

El interior también sufrió cambios: incorpora asientos deportivos, volante de carreras y una jaula antivuelco integrada. Los compradores podrán optar por transmisión manual o automática, manteniendo la experiencia de conducción propia del coupé, mientras se adapta a recorridos mixtos.

Kuhl Racing planea ofrecer este paquete de conversión a los propietarios del GR86, permitiendo personalizar el vehículo según sus necesidades y manteniendo la esencia deportiva original, ahora con capacidades todoterreno. La propuesta recuerda a otros modelos deportivos adaptados a la aventura, como el Porsche 911 Dakar.