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    DS viste de negro y dorado su gama con la edición limitada Performance Line

    Los modelos DS 3, N°4 y DS 7 suman una serie especial inspirada en la Fórmula E, con detalles exclusivos y mayor equipamiento.

     

    La relación entre la calle y la pista vuelve a aparecer en la gama de DS Automobiles. La marca francesa anunció una nueva edición limitada llamada DS Performance Line, disponible en los modelos DS 3, DS N°4 y DS 7.

    La inspiración directa proviene del monoplaza de Fórmula E DS E‑TENSE FE25, especialmente en el uso del dorado y el negro, colores que la firma ha utilizado en la categoría eléctrica, en la que participa desde 2015. De esta experiencia han sacado el desarrollo de sus sistemas híbridos y eléctricos E-TENSE.

    Esa conexión también se traslada al diseño. La edición Performance Line introduce detalles en dorado satinado y negro brillante en elementos como insignias, retrovisores, llantas o letras del portón, dependiendo del modelo.

    En el interior, la tapicería en Alcántara y las costuras en tonos contrastados buscan reforzar el carácter de esta serie.

    Tres modelos con identidad propia

    En el caso del DS 3, el acabado agrega elementos distintivos como el motivo inspirado en el monoplaza de Fórmula E en el pilar C y un emblema específico en el capó. También suma sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión 360° y asientos calefaccionados con tapicería que mezcla tela y Alcántara.

    El DS N°4 incorpora un paquete tecnológico más amplio. Entre sus elementos destaca el sistema multimedia DS Iris con navegación conectada y un asistente digital que integra inteligencia artificial. También añade llantas de 19 pulgadas, vidrios acústicos laminados y ajustes eléctricos en los asientos delanteros.

    Por su parte, el DS 7 suma asistentes de conducción como control adaptativo con función Stop&Go y asistente de centrado de carril, además de cámara 360°, cargador inalámbrico para smartphones y portón trasero motorizado.

    Las alternativas mecánicas cambian según el modelo. El DS 3 Performance Line se ofrece con un motor híbrido de 145 hp o una versión 100% eléctrica E-TENSE de 156 hp.

    El DS N°4 amplía la oferta con versiones híbridas, híbridas enchufables, eléctricas e incluso diésel, mientras que el DS 7 mantiene una propuesta enfocada en motores diésel con transmisión automática.

    La edición limitada Performance Line se ubica entre las versiones Pallas y Etoile dentro de la gama de la marca, sumando equipamiento y una estética inspirada en la competición.

    Más sobre:NoticiasDS AutomobilesDS Performance LineDS 3DS N°4DS 7autos eléctricosFórmula Eedición limitada

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