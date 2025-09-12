SUSCRÍBETE
Ducati presenta en Chile el primer modelo de motocross de su historia

La Desmo 450 MX se robó la atención en el lanzamiento de los seis nuevos modelos de la marca italiana en el país.

 

Ducati decidió que era hora ya de ingresar al mundo del motocross y en 2021 comenzó a desarrollar desde cero su primera moto, la que acaba de presentar en Chile: la Desmo 450 MX.

Definida como ligera, potente y equipada con tecnología derivada de MotoGP, abre una era offroad para la casa italiano, que buscará convertirla en un referente de la competencia. Cuenta con motor monocilíndrico, chasis ultraligero y electrónica de última generación.

Junto a esta incorporación, la firma presentó cinco modelos más: Multistrada V2, XDiavel V4, Stretfighter V2, una edición limitada de la Panigale V4 Tricolore y una única unidad de la Scrambler 10th Anniversary Rizoma.

“Con esta presentación, recorremos prácticamente toda la familia Ducati, destacando modelos rediseñados y avances tecnológicos como la Multistrada V2, la renovada Streetfighter V2, la XDiavel V4 -que por primera vez incorpora un motor de cuatro cilindros completamente rediseñado- y la Panigale V4 Tricolore, una exclusiva edición limitada de solo mil unidades, con componentes derivados directamente del Mundial de Superbike”, aseguró Gonzalo Huerta, director comercial de Ducati Chile.

Las otras novedades

La renovada Ducati Multistrada V2 equipa un motor V2 renovado de 890 cc, el bicilíndrico más ligero de la marca con solo 54,9 kilos que entrega 115 Hp a 10,750 rpm y 92 Nm de par a 8,250 rpm. Es hasta 18 kilos más ligera que su antecesora, con un peso en orden de marcha (sin combustible) de 199 kg (versión estándar) y 202 kg (versión S).

La XDiavel V4 suma el aclamado motor V4 Gran Turismo de 1.158 cc (168 Hp a 10.750 rpm y 126 Nm de par motor a 7.500 rpm), incluye cuatro modos de conducción (Sport, Touring, Urban y Wet), tres modos de potencia y un completo paquete electrónico con ABS en curva, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) de doble sentido y control de crucero.

Asimismo, la Panigale V4 Tricolore es una edición especial que resalta por su pintura “Tricolore” asimétrica: verde en el lado derecho, rojo en el izquierdo y blanco al centro, en alusión directa a la bandera italiana.

Mientras que la Streetfighter V2 2025 llega con su nueva motorización: abandona el anterior Superquadro de 955 cc para montar un nuevo bloque V2 de 890 cc, el bicilíndrico más ligero jamás producido por Ducati, con solo 54,4 kg.

En tanto que la Ducati Scrambler 10th Anniversary Rizoma presente en Chile es una de las 500 unidades fabricadas.

Los precios del nuevo portafolio de Ducati son los siguientes: $13.990.000 para la Desmo 450 MX, $22.900.000 para la Multistrada V2, $38.900.000 para la XDiavel V4, US$75.000 para la Panigale V4 Tricolore y $18.900.000 para la Scrambler.

