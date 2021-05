Dybala no estará frente a Chile, pero pasará la amargura con su nuevo Lamborghini

Una linda conversación de autos debe estar dándose por estos días en el camarín de Juventus. Por una parte, como gran exponente de la pasión automotriz, está Cristiano Ronaldo, un reconocido amante de los superdeportivos y los modelos más exclusivos del mundo, aunque ahora le salió un compañero de aventuras, ya que Paulo Dybala sorprendió al adquirir un Lamborghini Aventador Aventador S Roadster. De paso, aumenta la lista de futbolistas que decidieron ampliar su colección de deportivos en los últimos días, tal como el propio Ronaldo que se hizo de un Ferrari Monza y anteriormente Arturo Vidal, que hizo lo propio con un McLaren 720S.

El futbolista argentino, quien no fue convocado para el duelo contra Chile por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, pasará la amargura por no estar con la albiceleste celebrando con su nuevo vehículo los 100 goles que ha marcado con el cuadro de Turín, cifra que le permitió convertirse en el primer jugador no europeo que llega al centenario de anotaciones para la Vecchia Signora.

Sobre el deportivo, el cordobés señaló desde las instalaciones de Lamborghini en Sant´Agata Bolognese, que “con el Aventador, fue amor a primera vista. Esperé unos años antes de comprarlo, pero ahora es un honor y un privilegio tener uno”.

Una joya para Dybala

El Lamborghini Aventador S Roadster de “La Joya” Dybala tiene un precio en Europa de 460 mil euros y no pasará desapercibido en ningún momento, ya que no solo es un Lambo, sino que además es de color New Giallo Orion, con interiores en Nero Ade y costuras Giallo Ade.

“Un Lamborghini tiene que ser amarillo. Me encanta lo impactante que se ve y puedo identificarme perfectamente con él: es joven y provoca emociones fuertes, tanto mientras lo miro como mientras lo conduzco”, indicó el transandino.

A nivel motriz, el Lamborghini Aventador S Roadster dispone de un V12 de 6.5 litros desarrolla 740 Hp a 8.400 rpm con un par de 690 Nm a 5.500 rpm, asociado a una transmisión automática de siete velocidades. Tal potencia le permite acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos, con una velocidad máxima de hasta 350 km/h.

Pero más allá de los infartantes números, en estos modelos destaca el tipo de construcción ligero que le permite conseguir un dinamismo superlativo. En este caso, el chasis monocasco, capot, las tomas de aire laterales y el alerón trasero son de fibra de carbono, a lo que se agrega un alerón trasero activo que se ajusta electrónicamente en tres posiciones.

Cuenta también con llantas de aleación de aluminio forjado (20′' adelante y 21′' atrás) y frenos con discos carbono-cerámicos ventilados y perforados (400 mm de diámetro adelante y 380 mm atrás). También dispone del sistema de dirección trasera llamado Lamborghini Rear-Wheel Steering, que permite mover ambos ejes al girar el volante, tal como hemos visto en marcas como Porsche.