El Golf inicia su transición: Volkswagen adelanta la novena generación

El Volkswagen Golf prepara un nuevo capítulo en su historia. A más de cinco décadas de su debut en 1974, el hatchback alemán se encamina hacia su novena generación y la marca ya entregó las primeras pistas sobre cómo será el modelo que llegará hacia fines de la década.

El adelanto apareció en forma de un boceto que deja ver la silueta de su futuro diseño. Aunque la imagen muestra pocos detalles, permite reconocer un perfil más estilizado y moderno, manteniendo la clásica configuración de cinco puertas que ha caracterizado al modelo durante décadas.

La producción seguirá ligada a la planta de Wolfsburgo, en Alemania, un lugar estrechamente asociado al desarrollo del Golf y a la historia industrial de la marca.

El primer vistazo del nuevo Golf se mostró durante una reunión interna con trabajadores en la sede de la firma. Según reportes de la prensa especializada, el teaser fue recibido con aplausos por parte de los asistentes, una señal del valor que el modelo mantiene dentro de la compañía.

Durante la actividad, la presidenta del consejo laboral, Daniela Cavallo, destacó el vínculo entre el auto y la ciudad. “El Golf es parte de la identidad de Wolfsburg”, aseguró

El camino hacia la electrificación

Uno de los puntos que genera más atención es el tipo de propulsión que tendrá el nuevo modelo. Diversos reportes apuntan a que la novena generación contará con una variante totalmente eléctrica, desarrollada sobre la plataforma SSP del grupo Volkswagen, pensada para futuros vehículos eléctricos.

Distintos medios internacionales indican que esta versión podría adoptar el nombre ID. Golf, integrándose a la familia de autos eléctricos de la marca.

En paralelo, Volkswagen evalúa trasladar la producción de las versiones con motor de combustión a su planta en México. Con ello, la compañía busca liberar capacidad en Wolfsburg para los modelos eléctricos mientras mantiene la oferta tradicional en mercados donde aún existe demanda.

La futura generación reemplazará al actual Golf Mk8, presentado en 2020 y actualizado a mediados de 2024 con cambios en tecnología, conectividad y diseño.

El debut oficial del nuevo modelo está previsto para 2027. Será un momento relevante para uno de los nombres más conocidos de la industria automotriz, que busca adaptarse a una etapa marcada por la electrificación sin dejar atrás la historia que lo ha acompañado por más de 50 años.