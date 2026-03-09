SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El Golf inicia su transición: Volkswagen adelanta la novena generación

    La marca alemana mostró el primer boceto del futuro Golf, un modelo que marcará un cambio importante para el histórico hatchback, con versiones eléctricas previstas para los próximos años.

     

    El Volkswagen Golf prepara un nuevo capítulo en su historia. A más de cinco décadas de su debut en 1974, el hatchback alemán se encamina hacia su novena generación y la marca ya entregó las primeras pistas sobre cómo será el modelo que llegará hacia fines de la década.

    El adelanto apareció en forma de un boceto que deja ver la silueta de su futuro diseño. Aunque la imagen muestra pocos detalles, permite reconocer un perfil más estilizado y moderno, manteniendo la clásica configuración de cinco puertas que ha caracterizado al modelo durante décadas.

    La producción seguirá ligada a la planta de Wolfsburgo, en Alemania, un lugar estrechamente asociado al desarrollo del Golf y a la historia industrial de la marca.

    El primer vistazo del nuevo Golf se mostró durante una reunión interna con trabajadores en la sede de la firma. Según reportes de la prensa especializada, el teaser fue recibido con aplausos por parte de los asistentes, una señal del valor que el modelo mantiene dentro de la compañía.

    Durante la actividad, la presidenta del consejo laboral, Daniela Cavallo, destacó el vínculo entre el auto y la ciudad. “El Golf es parte de la identidad de Wolfsburg”, aseguró

    El camino hacia la electrificación

    Uno de los puntos que genera más atención es el tipo de propulsión que tendrá el nuevo modelo. Diversos reportes apuntan a que la novena generación contará con una variante totalmente eléctrica, desarrollada sobre la plataforma SSP del grupo Volkswagen, pensada para futuros vehículos eléctricos.

    Distintos medios internacionales indican que esta versión podría adoptar el nombre ID. Golf, integrándose a la familia de autos eléctricos de la marca.

    En paralelo, Volkswagen evalúa trasladar la producción de las versiones con motor de combustión a su planta en México. Con ello, la compañía busca liberar capacidad en Wolfsburg para los modelos eléctricos mientras mantiene la oferta tradicional en mercados donde aún existe demanda.

    La futura generación reemplazará al actual Golf Mk8, presentado en 2020 y actualizado a mediados de 2024 con cambios en tecnología, conectividad y diseño.

    El debut oficial del nuevo modelo está previsto para 2027. Será un momento relevante para uno de los nombres más conocidos de la industria automotriz, que busca adaptarse a una etapa marcada por la electrificación sin dejar atrás la historia que lo ha acompañado por más de 50 años.

    Más sobre:NoticiasVolkswagenGolfGolf eléctricoautos eléctricos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Mercado de las cajas de cartón: familia Matte Izquierdo compra la unidad en Chile de International Paper

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    La agenda de los ministros económicos a 48 horas de dejar sus cargos

    Lo más leído

    1.
    Royal Enfield revive su historia con las nuevas Classic 650 y Goan Classic 350

    Royal Enfield revive su historia con las nuevas Classic 650 y Goan Classic 350

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a U. de Chile vs. U. de Concepción en TV y streaming

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?
    Chile

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra exministra Verónica Sabaj desestimando alegaciones de la defensa

    Louis de Grange cuestiona cifras del MTT respecto a flujo de ciclovías y su impacto en la congestión vehicular

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza
    El Deportivo

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza

    “Estamos muy molestos”: los clubes se reúnen con Pablo Milad y la ANFP para pedir explicaciones por la ley SADP

    Laporta responde a las críticas de Xavi en Barcelona: “Con los mismos jugadores él perdía y Flick gana”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea
    Mundo

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso