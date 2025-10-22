SUSCRÍBETE
El majestuoso Audi Concept C sale a la carretera para seguir con sus pruebas

El modelo eléctrico que marca el futuro de la marca está homologado para la vía pública, así es que avanza a paso firme hacia su versión de producción en 2027.

 

Presentado hace unas semanas en Milán y luego presentado en el Salón de Munich, el Audi Concept C ha generado admiración por su diseño y estilo, y también por ser la representación de la filosofía que marcara el futuro de la firma alemana.

Pocas veces se ve un vehículo conceptual en las calles, pero este modelo eléctrico está homologado para la vía pública, avanza hacia su versión de producción en 2027, por lo que era necesario sacarlo de la fábrica.

AUDI AG

Y ya ha sido visto en circulación con matrícula al frente y trasera, lo que confirma su condición de “concept-car funcional”.

Este vehículo despliega un diseño que abraza la nueva filosofía estética de Audi, basada en la “radical simplicidad”. Las superficies son limpias, las líneas rectas, y el frontal incorpora un marco vertical que redefine el ADN de la marca.

AUDI AG

El Concept C, inspirado en modelos históricos como el Auto Union Type C, adopta proporciones deportivas, techo targa retráctil, ausencia de luneta trasera convencional y líneas laterales tensas que enfatizan su carácter exclusivo.

El interior mantiene la misma filosofía, gracias a una tecnología integrada sutilmente, controles físicos de aluminio anodizado, pantalla central retráctil de 10,4 pulgadas que se oculta cuando no se usa, y materiales de alta calidad sin exceso de ornamentación. Audi habla de un “shy tech” (tecnología discreta o tímida) que sitúa la emoción de la conducción por encima de la interfaz digital.

AUDI AG

Aunque Audi no ha revelado todos los datos, se sabe que el Concept C es propulsado por un motor eléctrico sobre ruedas traseras y que está desarrollado sobre una nueva plataforma del Grupo Volkswagen.

Su carácter 100 % eléctrico queda confirmado por la marca, que descarta versiones térmicas. Su peso ronda los 1.690 kg, y su filosofía y arquitectura la sitúan como posible sucesora indirecta del mítico TT o incluso del R8.

AUDI AG

La novedad del Concept C no es solo su estética innovadora o su tecnología EV, sino que su aparición en carretera, no solo en salones, muestra la voluntad de Audi de acortar la distancia entre concepto y producción. Desde Milán hasta la IAA de Munich, el modelo ha sido exhibido y ahora ya rueda por Europa, lo cual refuerza la idea de que la versión final será casi idéntica al prototipo.

