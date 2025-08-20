SUSCRÍBETE
El nuevo Chery Tiggo 9 también viene en versión híbrida enchufable

El SUV para siete pasajeros puede recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico y supera los 1.000 km de autonomía total.

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil

La presentación en Chile del nuevo Tiggo 9, definido como el nuevo buque insignia de Chery, se transformó en una oportunidad para mostrar un nuevo avance de la marca en su estrategia de electromovilidad.

Así, junto con el lanzamiento de la versión a combustión, se estrenó el Tiggo 9 PHEV, un SUV híbrido enchufable de gran tamaño que combina un diseño elegante, un equipamiento tecnológico de primer nivel y una autonomía en modo 100% eléctrica de 75 kilómetros.

Motorización

El tren motriz combina un motor 1.5 turbo con dos propulsores eléctricos, gestionados por una transmisión automática DHT de tres marchas. En conjunto, entrega 347 HP y 530 Nm de torque.

Su batería de 19,27 kWh permite recorrer hasta 75 km en modo eléctrico y superar los 1.000 km de autonomía total.

En términos de eficiencia, el SUV alcanza un rendimiento homologado de 66,7 km/l en ciclo combinado, 73,4 km/l en ciudad y 63,5 km/l en carretera.

Dimensiones e interior

El Tiggo 9 PHEV conserva el ADN de la versión a combustión, pero suma detalles que refuerzan su identidad electrificada, como su parrilla tridimensional, faros LED, detalles cromados y llantas bitono de 20 pulgadas.

Este SUV mide 4.820 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.698 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.820 mm. Ofrece espacio para siete pasajeros distribuidos en tres filas de asientos.

En el habitáculo, el Tiggo 9 PHEV apuesta por un ambiente premium. Integra tapiz de ecocuero, techo panorámico, climatizador automático, luces ambientales y un sistema de sonido de alta fidelidad. El panel curvo une el cuadro de instrumentos y la pantalla multimedia en un doble display de 12,3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. A ello se suman cámara 360° HD, cargador inalámbrico y acceso sin llave, entre otros elementos que facilitan la experiencia de conducción.

Seguridad y precio

El Tiggo 9 PHEV incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), con control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, monitor de punto ciego y reconocimiento de señales de tránsito. A esto se suman 6 airbags, control de estabilidad y anclajes ISOFIX, consolidándolo como un referente en seguridad familiar.

Este nuevo SUV ya está disponible en Chile con un precio de lanzamiento de $29.990.000. Además, cuenta con garantía de 8 años o 150.000 km para la batería y de 7 años o 200.000 km.

