SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

El nuevo Porsche 911 Turbo S llega más potente, más rápido e híbrida

Lanzado en el Salón de Munich, tiene 711 Hp, rebajó la vuelta de su antecesor en Nürburgring en 14 segundos y luce su sistema T-Hybrid.

 

El Porsche 911 Turbo S ha vuelto a subir el vara. Presentado en el IAA Mobility de Munich 2025, el modelo más extremo y refinado de la gama combina tradición y vanguardia con un nuevo sistema T-Hybrid de 711 Hp y 800 Nm de torque, un diseño más musculoso y un equipamiento cargado de exclusividad.

Su innovador propulsor biturbo híbrido integra dos turbocompresores eléctricos y una batería compacta de 1,9 kWh, conectada a un sistema de 400 voltios. El resultado son cifras de impacto: 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, 0,2 menos que su antecesor; 0 a 200 km/h en 8,4 segundos; y una velocidad máxima de 322 km/h. Más allá de los números, destaca por una entrega de potencia lineal y disponible en un amplio rango de revoluciones, garantizando agilidad y respuesta inmediata.

En pista, el nuevo Turbo S se confirma como un referente. Durante las pruebas en el circuito de Nürburgring, logró un tiempo oficial de 7′03′'92, 14 segundos más rápido que el modelo previo.

Pese a los 85 kilos extra de su sistema híbrido, el deportivo demuestra mayor agarre, estabilidad y precisión. El mérito se debe, en parte, al nuevo Porsche Dynamic Chassis Control electrohidráulico, que mejora el comportamiento en curvas y la comodidad en el día a día.

La aerodinámica activa juega un papel crucial: aletas de refrigeración verticales, difusores móviles y un alerón trasero extensible permiten reducir el coeficiente de resistencia en un 10% y optimizar la estabilidad tanto en seco como en mojado. A ello se suman neumáticos más anchos en el eje trasero, frenos cerámicos de mayores dimensiones y un escape deportivo de titanio que aporta carácter acústico y ligereza.

El diseño también evoluciona. Elementos en tono exclusivo Turbonita diferencian esta versión, tanto en el exterior como en el interior, donde se combinan con molduras de carbono, acabados de Neodyme y un techo de microfibra perforada. De serie incorpora faros HD Matrix LED, asientos deportivos ajustables en 18 posiciones y el paquete Sport Chrono con suspensión PASM y cronómetro integrado.

El 911 Turbo S refuerza así su doble personalidad: un superdeportivo de élite, pensado para disfrutar en circuito, pero con la versatilidad y el confort que lo hacen apto para el uso diario. Con él, Porsche no solo mantiene vivo el mito, sino que lo proyecta hacia el futuro de la alta performance con la electrificación como aliada.

Disponible en versiones Coupé y Cabriolet, el nuevo Porsche 911 Turbo S ya se puede encargar. Las primeras entregas para Latinoamérica están previstas para 2026.

Más sobre:NoticiasLanzamientosPorsche911 TurboIAA Mobility 2025Salón de Munich 2025Híbrido

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Parisi refuerza idea de instalar minas en la frontera norte: “Tiene que haber consecuencias de entrar ilegalmente a Chile”

“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

Ministro Cordero por jóvenes que cometen delitos: “Usted puede reducir la edad de imputabilidad, pero el problema lo vamos a seguir teniendo”

Homicidio en La Pintana: hombre es asesinado con un disparo en la cabeza y colisiona en vehículo antes de llegar al hospital

Sebastián Zárate y polémica por chiste de Natalia Valdebenito: “La decisión de la corte constituye un acto de censura previa”

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

5.
DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Parisi refuerza idea de instalar minas en la frontera norte: “Tiene que haber consecuencias de entrar ilegalmente a Chile”
Chile

Parisi refuerza idea de instalar minas en la frontera norte: “Tiene que haber consecuencias de entrar ilegalmente a Chile”

“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

Ministro Cordero por jóvenes que cometen delitos: “Usted puede reducir la edad de imputabilidad, pero el problema lo vamos a seguir teniendo”

El IPC sorprende con variación nula en agosto y la inflación a doce meses cae a nivel más bajo desde abril 2024
Negocios

El IPC sorprende con variación nula en agosto y la inflación a doce meses cae a nivel más bajo desde abril 2024

Innovación y propiedad intelectual: la silla vacía de los directorios

Aurora Williams proyecta mejor producción de cobre para 2025 y cierre del acuerdo Codelco-SQM durante este gobierno

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo
Tendencias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Cómo el Ejército de EEUU proporcionará IA a sus soldados en el campo de batalla

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Impuesto al patrimonio y costo de la vida marcan comicios en Noruega
Mundo

Impuesto al patrimonio y costo de la vida marcan comicios en Noruega

Al menos cinco muertos y más de una docena de heridos deja tiroteo en Jerusalén

Aumentan a más de 390 los muertos por hambre y desnutrición en Gaza a causa de la ofensiva de Israel

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas