El nuevo Porsche 911 Turbo S llega más potente, más rápido e híbrida

El Porsche 911 Turbo S ha vuelto a subir el vara. Presentado en el IAA Mobility de Munich 2025, el modelo más extremo y refinado de la gama combina tradición y vanguardia con un nuevo sistema T-Hybrid de 711 Hp y 800 Nm de torque, un diseño más musculoso y un equipamiento cargado de exclusividad.

Su innovador propulsor biturbo híbrido integra dos turbocompresores eléctricos y una batería compacta de 1,9 kWh, conectada a un sistema de 400 voltios. El resultado son cifras de impacto: 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, 0,2 menos que su antecesor; 0 a 200 km/h en 8,4 segundos; y una velocidad máxima de 322 km/h. Más allá de los números, destaca por una entrega de potencia lineal y disponible en un amplio rango de revoluciones, garantizando agilidad y respuesta inmediata.

En pista, el nuevo Turbo S se confirma como un referente. Durante las pruebas en el circuito de Nürburgring, logró un tiempo oficial de 7′03′'92, 14 segundos más rápido que el modelo previo.

Pese a los 85 kilos extra de su sistema híbrido, el deportivo demuestra mayor agarre, estabilidad y precisión. El mérito se debe, en parte, al nuevo Porsche Dynamic Chassis Control electrohidráulico, que mejora el comportamiento en curvas y la comodidad en el día a día.

La aerodinámica activa juega un papel crucial: aletas de refrigeración verticales, difusores móviles y un alerón trasero extensible permiten reducir el coeficiente de resistencia en un 10% y optimizar la estabilidad tanto en seco como en mojado. A ello se suman neumáticos más anchos en el eje trasero, frenos cerámicos de mayores dimensiones y un escape deportivo de titanio que aporta carácter acústico y ligereza.

El diseño también evoluciona. Elementos en tono exclusivo Turbonita diferencian esta versión, tanto en el exterior como en el interior, donde se combinan con molduras de carbono, acabados de Neodyme y un techo de microfibra perforada. De serie incorpora faros HD Matrix LED, asientos deportivos ajustables en 18 posiciones y el paquete Sport Chrono con suspensión PASM y cronómetro integrado.

El 911 Turbo S refuerza así su doble personalidad: un superdeportivo de élite, pensado para disfrutar en circuito, pero con la versatilidad y el confort que lo hacen apto para el uso diario. Con él, Porsche no solo mantiene vivo el mito, sino que lo proyecta hacia el futuro de la alta performance con la electrificación como aliada.

Disponible en versiones Coupé y Cabriolet, el nuevo Porsche 911 Turbo S ya se puede encargar. Las primeras entregas para Latinoamérica están previstas para 2026.