SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

El nuevo Renault Clio trae motores de alta eficiencia y más tecnología

La marca francesa aprovecha el Salón de Munich para presentar la sexta generación de su exitoso hatchback, una actualización en línea con los tiempos.

 

El Renault Clio es uno de los grandes iconos de la marca francesa, con más de tres décadas de historia y casi 17 millones de unidades vendidas. Con la misión de mantener esa posición en el mercado y seguir ampliando su legado, acaba de estrenar su sexta generación en el IAA Mobility 2025 de Munich.

Con esta renovación, fabricada en la planta de Bursa (Turquía) y que se comenzará entregar en el último trimestre de 2025, el modelo francés busca reafirmar su liderazgo en el segmento B, manteniendo su carácter de superventas y sumando un diseño más expresivo, un interior completamente digital y mecánicas más eficientes.

Un diseño más emocional

El Clio 2026 crece en proporciones —con 7 centímetros extra de longitud— y adopta un lenguaje de diseño mucho más marcado.

La parrilla del hatchback ahora se inspira en el estilo de modelos recientes de la marca, con un entramado de rombos tridimensionales y faros más estilizados, que refuerzan una identidad más deportiva y tecnológica.

La firma lumínica LED, completamente nueva, aporta modernidad y hace que el Clio se distinga de inmediato en la carretera.

Interior tecnológico

El salto más grande está en el habitáculo. Ahora equipa dos pantallas de 10 pulgadas que funcionan de forma integrada, con un sistema multimedia basado en Google que incluye Maps, Assistant y Play.

A pesar del enfoque digital, Renault ha mantenido una fila de mandos físicos para garantizar ergonomía y facilidad de uso.

En los acabados más completos, el Clio ofrece hasta 29 asistentes avanzados a la conducción (ADAS), como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, centrado de carril y cámaras de visión envolvente.

Gama mecánica con foco en la eficiencia

Renault refuerza la electrificación de su urbano estrella con una nueva mecánica híbrida E-Tech Full Hybrid de 160 caballos, que combina un motor de gasolina y cuatro cilindros, de 1.8 litros de cilindrada e inyección; con dos motores eléctricos alimentados por una batería de 1,4, asociada a una caja de cambios inteligente multimodo sin embrague.

Este sistema permite reducir el consumo hasta los 3,9 litros cada 100 kilómetros, entregando un rendimiento de algo así como 25,6 km/l, y las emisiones a 89 g/km de CO2, con la posibilidad de circular hasta el 80% del tiempo en modo eléctrico dentro de ciudad. Su autonomía se calcula sobre los 1.000 kilómetros.

Junto a esta opción, la oferta mecánica suma un motor turbo TCe con tres cilindros y de 1.2 litros de cilindrada, con una potencia de 115 Hp, disponible con transmisión manual o la automática EDC, con doble embrague, seis marchas y levas en el volante.

También habrá una opción GLP de la misma cilindrada, de 120 HP y 200 Nm, automática.

Espacio, seguridad y sostenibilidad

La nueva generación mantiene una de sus señas de identidad: el aprovechamiento del espacio. Su carrocería ligeramente más grande permite un habitáculo más holgado y versátil, con soluciones de conectividad y confort propias de segmentos superiores.

La seguridad sigue siendo un pilar, con una estructura reforzada, múltiples airbags y una completa oferta de sistemas ADAS. Además, Renault incorpora materiales reciclados en su construcción, subrayando su compromiso con la sostenibilidad.

Más sobre:NoticiasLanzamientosRenaultClioHatchbackHíbridoIAA Mobility 2025Salón de Munich

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

Tras ser aprobada en la comisión de Salud: senador Gahona hace reserva de constitucionalidad a proyecto de eutanasia

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

El debut de la nueva directora (s) del SII ante el Congreso

La fusión Anglo Teck en ojos de tres expertos: más consolidación, más apetito por cobre y una fusión aún incierta

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias
Chile

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Tras ser aprobada en la comisión de Salud: senador Gahona hace reserva de constitucionalidad a proyecto de eutanasia

Desafío Levantemos Chile hace entrega de 12 casas a familias de Quilpué damnificadas por megaincendio

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China
Negocios

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Soft power, el poder invisible

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?
Tendencias

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

“Estamos profundamente dolidos”: cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Esta cámara es una buena alternativa si no quieres pagar por un servicio de monitoreo y protección de hogares

Alexis Sánchez es presentado en Sevilla recordando la reacción de Lamine Yamal a su fichaje
El Deportivo

Alexis Sánchez es presentado en Sevilla recordando la reacción de Lamine Yamal a su fichaje

La U solicita la suspensión de la Supercopa: “Pareciera ser que la única intención es que fracasemos internacionalmente”

Alejandro Tabilo debuta en el Challenger de Guangzhou con un sólido triunfo

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago
Cultura y entretención

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago

“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena

Muere a los 42 años Allen Blickle, baterista fundador de la banda de metal Baroness

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar
Mundo

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

Los influencers de Sinaloa también caen en la guerra entre narcos

Maduro vuelve a adelantar la Navidad al 1 de octubre para fomentar la economía “la alegría y la felicidad”

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”