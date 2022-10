El primer Abarth 100% eléctrico será un Fiat 500e

El primer vehículo 100% eléctrico de Abarth en producción en serie ha sido descubierto gracias a diferentes fotos espías. Se trata del desarrollo sobre la misma base que se ocupa en el Fiat 500e modelo que ya pudimos conocer en la feria Experiencia E acá en Chile y que de momento no tiene fecha de arribo.

Abarth, la firma italiana de vehículos de competición filial de Fiat y que siempre busca crear modelos con prestaciones del más alto nivel-, ahora puso sus ojos en la electrificación y el primero de su line-up está a la vuelta de la esquina, y el cual será un gran paso en su historia.

A través de la red social Instagram, se publicó una foto espía que deja al descubierto el tan anhelado Abarth eléctrico, en la cual cual puede ver todo el frontal del auto, aunque dejando muchas interrogantes, para las cuales habrá que esperar más tiempo para poder conocer oficialmente.

En temas de diseño tomó los lineamientos de la misma generación anterior del Abarth 500 y 595, con los que comparte los grupos tópicos, faros divididos que están integrados en el capó, con su respectiva insignia de Abarth.

Los cambios más notorios están presentes en su parachoques, donde se han diseñado nuevas entradas de aire y rejillas, con una forma que se asemeja al tipo de panal de abeja. La unidad que se filtró dispone de un llamativo color verde y hace juego con los espejos que están pintados en gris mate.

De su tren motriz no podemos afirmar nada, pues se trata de una filtración, no obstante, diversos medios europeos especulan que el Abarth 500 eléctrico recurrirá al paquete de baterías de mayor tamaño, lo que significa 42 kWh de capacidad y que la potencia pueda alcanzar no más de los 150 kW.

La compañía italiana aún no ha revelado la fecha de producción en concreto, pero esta filtración sin dudas demuestra que el diseño ya está en su etapa final por lo que es de esperar que a finales de este año se revele por completo.