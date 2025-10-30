El prototipo eléctrico compacto de Honda capaz de simular una caja de cambios y el ruido del motor

Pensado para los mercados de Japón, Reino Unido y otros países asiáticos, dentro del segmento de los compactos kei cars, el conceptual Honda Super-ONE hizo su presentación en el Salón de Tokio.

A partir de 2026, será el primer compacto que comercializará en Europa, aunque por ahora solo ha confirmado su presencia en las concesionarias británicas.

Ben Phillips

Su nombre representa la aspiración de la marca de crear un vehículo que trascienda las normas y estándares convencionales (“super”) y ofrezca un valor añadido exclusivo de la compañía nipona (“único”).

El pequeño modelo incluye funciones diseñadas para estimular todos los sentidos del conductor, uno de ellos muy particular, pensado en aquellos usuarios nostálgicos del ruido de los vehículos a combustión y los sonidos de las cajas de cambios.

Ben Phillips

Cuenta con el modo Boost, desarrollado exclusivamente para el Super-ONE, aumenta la potencia para que la unidad motriz desate todo su potencial, sincronizando la transmisión simulada de siete velocidades y el sistema de Control Activo de Sonido para generar un potente sonido de motor y una sensación de cambio de marchas precisa, como si se condujera un vehículo con motor de combustión y transmisión manual tradicional.

Otra de las características que se conocieron fueron que su motor tiene una potencia de 63 CV y que mide 3,4 metros de largo, acorde con los tamaños del segmento de los kei cars.

Mientras que en el interior cuenta con asientos deportivos, diseñados exclusivamente para este modelo, que sujetan firmemente al conductor para garantizar una posición de conducción estable. Además, la orientación horizontal del panel de instrumentos reduce la distracción visual y ofrece un campo de visión despejado que permite al conductor concentrarse más en la conducción.

El Super_ONE es una evolución directa de su concept car Super EV mostrado en el Goodwood Festival of Speed de este año y asoma como el sucesor del popular Honda e.