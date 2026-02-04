El último Ferrari Dino 206 S: una joya irrepetible que saldrá a subasta
Considerado uno de los deportivos más bellos jamás construidos por Maranello, el último Dino 206 S fabricado será ofrecido en una subasta privada de RM Sotheby’s, con precio de reserva y ofertas mantenidas bajo estricta confidencialidad.
Ferrari escribió una de las páginas más fascinantes de su historia deportiva en febrero de 1966, cuando presentó el Dino 206 S, un prototipo concebido para competir en la categoría FIA 2.0 litros Grupo 4 y atraer a los equipos privados que hasta entonces dominaban los Porsche.
Impulsado por un motor V6 de 65 grados desarrollado a partir del proyecto ideado por Dino Ferrari antes de su fallecimiento, el modelo combinó innovación técnica, ligereza y una estética que hoy es considerada atemporal.
Aunque inicialmente se proyectó una producción de 50 unidades para cumplir con la homologación, solo 18 ejemplares fueron finalmente ensamblados, lo que elevó al Dino 206 S al estatus de leyenda.
Su desempeño competitivo confirmó su potencial, con destacados resultados en la temporada 1966, incluyendo un segundo lugar en la Targa Florio, podios en Nürburgring y una sólida actuación en Spa-Francorchamps.
El ejemplar que ahora será subastado corresponde al chasis número 032, el último Dino 206 S construido y la expresión más depurada del modelo.
De los 18 fabricados, apenas 13 salieron de Maranello con carrocería Spyder diseñada por Piero Drogo, y solo dos recibieron el motor V6 Tipo 233 S de 2,0 litros con inyección mecánica Lucas, capaz de desarrollar 270 caballos de fuerza. Este chasis es uno de ellos.
Entregado nuevo en 1967 al ingeniero italiano Corrado Ferlaino, posteriormente vinculado al club Napoli en la histórica era de Diego Maradona, el auto tuvo una activa vida deportiva en pruebas del Campeonato Mundial de Sportscar y competencias de montaña en Italia.
Tras pasar por destacados coleccionistas europeos durante las décadas siguientes, el vehículo fue adquirido en 2013 por su actual propietario y enviado de regreso a Italia para una restauración integral a cargo de Ferrari Classiche.
El meticuloso trabajo, completado entre 2014 y 2015, permitió que el Dino 206 S obtuviera la codiciada certificación “Red Book”, confirmando la autenticidad de su chasis, motor, transmisión y carrocería originales.
Presentado en su histórica librea Rosso Corsa número 28, el auto se ofrece acompañado de un completo dossier histórico elaborado por el reconocido especialista Marcel Massini.
Ahora, esta pieza única será ofrecida por RM Sotheby’s en una subasta privada, con precio que se ha mantenido en reserva y un proceso de ofertas confidenciales, reforzando aún más su aura de exclusividad. Un Ferrari histórico, excepcional y una obra maestra.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.