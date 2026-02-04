SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El último Ferrari Dino 206 S: una joya irrepetible que saldrá a subasta

    Considerado uno de los deportivos más bellos jamás construidos por Maranello, el último Dino 206 S fabricado será ofrecido en una subasta privada de RM Sotheby’s, con precio de reserva y ofertas mantenidas bajo estricta confidencialidad.

     

    Ferrari escribió una de las páginas más fascinantes de su historia deportiva en febrero de 1966, cuando presentó el Dino 206 S, un prototipo concebido para competir en la categoría FIA 2.0 litros Grupo 4 y atraer a los equipos privados que hasta entonces dominaban los Porsche.

    Impulsado por un motor V6 de 65 grados desarrollado a partir del proyecto ideado por Dino Ferrari antes de su fallecimiento, el modelo combinó innovación técnica, ligereza y una estética que hoy es considerada atemporal.

    Aunque inicialmente se proyectó una producción de 50 unidades para cumplir con la homologación, solo 18 ejemplares fueron finalmente ensamblados, lo que elevó al Dino 206 S al estatus de leyenda.

    Su desempeño competitivo confirmó su potencial, con destacados resultados en la temporada 1966, incluyendo un segundo lugar en la Targa Florio, podios en Nürburgring y una sólida actuación en Spa-Francorchamps.

    El ejemplar que ahora será subastado corresponde al chasis número 032, el último Dino 206 S construido y la expresión más depurada del modelo.

    De los 18 fabricados, apenas 13 salieron de Maranello con carrocería Spyder diseñada por Piero Drogo, y solo dos recibieron el motor V6 Tipo 233 S de 2,0 litros con inyección mecánica Lucas, capaz de desarrollar 270 caballos de fuerza. Este chasis es uno de ellos.

    Entregado nuevo en 1967 al ingeniero italiano Corrado Ferlaino, posteriormente vinculado al club Napoli en la histórica era de Diego Maradona, el auto tuvo una activa vida deportiva en pruebas del Campeonato Mundial de Sportscar y competencias de montaña en Italia.

    Tras pasar por destacados coleccionistas europeos durante las décadas siguientes, el vehículo fue adquirido en 2013 por su actual propietario y enviado de regreso a Italia para una restauración integral a cargo de Ferrari Classiche.

    El meticuloso trabajo, completado entre 2014 y 2015, permitió que el Dino 206 S obtuviera la codiciada certificación “Red Book”, confirmando la autenticidad de su chasis, motor, transmisión y carrocería originales.

    Presentado en su histórica librea Rosso Corsa número 28, el auto se ofrece acompañado de un completo dossier histórico elaborado por el reconocido especialista Marcel Massini.

    Ahora, esta pieza única será ofrecida por RM Sotheby’s en una subasta privada, con precio que se ha mantenido en reserva y un proceso de ofertas confidenciales, reforzando aún más su aura de exclusividad. Un Ferrari histórico, excepcional y una obra maestra.

    Más sobre:NoticiasFerrariDino 206 sAutos deportivosSubastaSotheby’sPiero Drogo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo
    Chile

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Tensión tras operativos en Meiggs: comerciantes informales intentaron reinstalar toldos y enfrentaron a Carabineros

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria
    Negocios

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Santander compra un banco en Estados Unidos por un poco más de US$12 mil millones

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21
    El Deportivo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    Los grandes tropiezan, Coquimbo pierde el invicto y la violencia se impone: lo que dejó la Fecha 1 de la Liga de Primera

    Luto en el surf chileno: fallece destacado deportista tras accidente de tránsito en La Serena

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca
    Mundo

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    El representante republicano que logró que los Clinton testifiquen ante el Congreso por el caso Epstein

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
    Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar