En Estados Unidos no saben utilizar la caja manual: un fallido robo lo confirma

En un sorprendente caso ocurrido en Estados Unidos, dos mujeres intentaron robar un SUV. Pero todo se vino abajo por un detalle técnico: no sabían conducir con caja manual. El vehículo, un Subaru Forester de tres pedales, se convirtió en un obstáculo inesperado.

La escena a la salida del parque Byron Gibbs Park (Healdsburg, California) fue de terror para los dos adultos mayores víctimas del atraco. Las dos delincuentes mujeres intentaron llevarse el auto, pero al ver que no sabían manejarlo, forzaron a uno de ellos, un hombre de 70 años, a ponerse al volante y conducir.

Así, después de golpear a la mujer del dueño del vehículo, encañonaron al marido y lo tomaron de rehén, debiendo tomar conducir a punta de pistola.

Para su suerte, y desgracia de las antisociales, la mujer llamó a la policía del departamento de Healdsburg, que inició la persecución hasta alcanzar el vehículo.

Al ver las patrullas, y con mucha sangre fría, el conductor se salió de la carretera y permitió que las ladronas fueran aprehendidas.

Las autoridades las detuvieron y ahora se enfrentan a varios cargos: secuestro durante el robo de un vehículo, abuso infantil (utilizaron a un menor en el atraco) y agresión con arma de fuego, entre otros. La justicia estableció la fianza en un millón de dólares.