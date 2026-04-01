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    En medio del alza de los combustibles, ANIM pide destrabar obstáculos para motociclistas

    Desde la asociación hace un llamado para impulsar las escuelas certificadas y disminuir la burocracia para obtener la licencia de conducir clase C por primera vez

     

    En un contexto nacional marcado por el alza en el precio de los combustibles, la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) decidió poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en medidas concretas que faciliten el uso de la moto como una alternativa de movilidad que consideran eficiente y económica.

    El gremio sostiene que, frente al encarecimiento del transporte, la motocicleta ha ganado protagonismo para miles de personas. Para eso, muestran las cifras del mercado: durante 2025 el mercado creció 5,3%, con más de 28.500 unidades vendidas.

    Según ANIM, su bajo consumo, que aseguran puede ser hasta tres veces más eficiente que el de un automóvil, no solo genera ahorro directo, sino que también contribuye a disminuir la presión sobre la infraestructura vial.

    Sin embargo, desde la asociación advierten que este potencial se ve limitado por trabas administrativas y falta de adecuación normativa.

    “Hoy llenar el estanque de un auto es un golpe directo al presupuesto de las familias. La motocicleta es una herramienta de defensa económica, pero necesitamos que se eliminen los obstáculos que dificultan su uso”, manifiesta Cristián Reitze, presidente ejecutivo de ANIM.

    Entre las principales problemáticas, el gremio apunta a la demora en la obtención de la licencia de conducir Clase C, debido a la alta demanda y a la limitada capacidad de atención de las municipalidades.

    “Solicitamos un plan de contingencia municipal para priorizar y agilizar los exámenes prácticos y teóricos, permitiendo que quienes utilizan la moto como herramienta de trabajo puedan circular en la legalidad sin esperas injustificadas”, señalan en un comunicado.

    A esto se suma la escasez de escuelas de conducción certificadas, un factor que restringe el acceso a formación adecuada y segura. ANIM plantea la necesidad de agilizar los procesos de acreditación para aumentar la oferta a nivel nacional.

    Finalmente, el gremio enfatiza la urgencia de avanzar en infraestructura vial más inclusiva. Desde la implementación de zonas de detención adelantada hasta el uso de materiales más seguros en la señalización, la asociación subraya que la planificación urbana aún no considera adecuadamente las particularidades de la motocicleta.

    Más sobre:NoticiasMotocicletasANIMAlza de los combustiblesalza combustible

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