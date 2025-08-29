Este Ferrari 250 GT SWB California Spider alcanza cifra en récord en subasta

El legado deportivo y exclusivo de Ferrari sigue marcando hitos en el mercado de clásicos. En Pebble Beach, un Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione de 1961 alcanzó los 25 millones de dólares, convirtiéndose en el ejemplar más caro vendido en la historia de la casa de subastas Gooding & Christie’s.

Este modelo es una verdadera joya de Maranello: se trata de uno de los dos únicos California Spider de batalla corta fabricados con carrocería de aluminio ligero y especificaciones completas de competición.

Monta un motor V12 de unos 280 caballos de fuerza, derivado del 250 Testa Rossa, y detalles propios de la pista como un tapón de combustible de apertura rápida, sistema de escape deportivo y techo rígido desmontable de aluminio.

La unidad subastada fue entregada originalmente en Alemania al piloto amateur Ernst Lautenschlager, quien la utilizó en competencias locales de montaña y circuito. A lo largo de su vida, pasó por diversas colecciones privadas en Europa y Estados Unidos, hasta recibir en los años 2000 una restauración exhaustiva que lo devolvió a su esplendor original.

Conservado en un elegante tono gris ahumado y respaldado por certificación oficial de Ferrari Classiche, este California Spider se ha convertido en uno de los automóviles más valiosos y exclusivos del planeta. Su precio no solo confirma la vigencia del mito Ferrari, sino también el atractivo inquebrantable que generan los deportivos de la marca en la élite de los coleccionistas.