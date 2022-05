Ferrari desmiente veto a Justin Bieber

Hace unos días, Justin Bieber estuvo en la polémica debido a sus dichos donde aseguraba que Ferrari lo había vetado por haber modificado y subastado su modelo 458 Italia. Todo partió cuando el cantante dejara en manos del preparador japonés Liberty Walk -con oficinas en distintos países y reconocido en la industria por ser especialista en hacer crear locos y exclusivos kits de carrocería para famosos y potentes vehículos deportivos del mercado- para hacerles modificaciones a su modelo, y dentro de los cambios estuvo cambiarle el color (de blanco a un azul de neón) y correcciones en el exterior, algo que está estrictamente prohibido.

Y es que la exclusiva marca italiana exige a cada cliente estrictos protocolos, manteniendo un exigente uso y mantenimiento de cada uno de sus vehículos. A esto se le suma que tiene prohibido vender el vehículo durante el primer año de uso y ante una eventualidad tiene que informar dicha situación.

Sin embargo, no solo realizó estas modificaciones, sino que subastó el vehículo en un acto benéfico, lo que habría sido la gota que rebalsó el vaso y la paciencia de la marca italiana y varios medios afirmaron que Justin Bieber entraría a la lista “negra”. No obstante, desde Ferrari afirmaron que “Ferrari no veta a ningún cliente”.

Ferrari y Justin Bieber

La relación entre ambos es extensa y no muy buena, según indican medios europeos, debido a que son varias las polémicas que ha vivido el cantante con la firma de Maranello. Ejemplo de ello es el olvido de su modelo 458 en un exclusivo hotel en Los Ángeles, arrestos por conducir sin licencia, excesos de velocidad y, ahora, la subasta de su Ferrari.

Sin embargo, y a pesar de esos inconvenientes, la firma insistió que no hay veto. Otra cosa es con las variantes one off, algo que realiza Ferrari y que se tratan de modelos con una producción limitada y ahí marca una preferencia a sus exclusivos clientes. Desde la marca afirman que “se reserva el derecho de decidir en las ediciones especiales” y desde este punto de vista el cantante no suma muchos puntos debido a su mal comportamiento en el último tiempo.