SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Ferrari traslada su Atelier a Santiago y abre su proceso de personalización a clientes locales

    Un encuentro privado permitió a clientes locales acercarse al universo Atelier de la marca italiana, donde cada decisión define el carácter final del vehículo.

     
    MATIAS GALVEZ ATENAS

    Sin vitrinas ni lanzamientos de por medio, el espacio de Ferrari en Santiago cambió de lógica por algunas horas: mesas con muestras de cuero, paneles de pintura de gran formato y piezas en fibra de carbono reemplazaron la exhibición tradicional de modelos, dando paso a una experiencia centrada en el proceso más que en el producto terminado.

    La jornada avanzó como un recorrido por materiales, decisiones y detalles. Se convirtió en un espacio donde el auto, antes de existir, se define en capas sucesivas, entre muestras, conversaciones y elecciones que no siempre son evidentes a simple vista. Puertas adentro, lejos del ritmo habitual de un concesionario,

    MATIAS GALVEZ ATENAS

    La instancia, denominada Atelier Trunk Show, replicó el formato que la marca desarrolla en ciudades como Nueva York, acercando a un grupo reducido de clientes en Chile a una etapa poco visible de la industria: la configuración personalizada de un vehículo. No se trató de elegir entre versiones predefinidas, sino de construir desde cero una propuesta estética y material, guiada por especialistas de la firma.

    Durante la jornada, cada participante avanzó en su propio proyecto, explorando combinaciones de colores exteriores, texturas interiores y terminaciones que habitualmente no están disponibles en configuradores convencionales. En paralelo, el equipo técnico explicó cómo estas decisiones dialogan con aspectos funcionales del auto, desde el uso de materiales hasta la integración de elementos específicos en la cabina.

    MATIAS GALVEZ ATENAS

    El ejercicio no fue inmediato. Requirió tiempo, prueba y ajuste. La elección de un tono para la carrocería podía extenderse en distintas variantes bajo diferentes condiciones de luz, mientras que la selección de tapicerías abría una discusión sobre durabilidad, tacto y coherencia visual. En ese cruce, el diseño dejaba de ser un catálogo para transformarse en una conversación.

    Parte de esa lógica se reflejó en la exhibición de un Ferrari Purosangue desarrollado bajo el programa Tailor Made para un cliente chileno. Más que un modelo en sí, funcionó como referencia concreta del nivel de intervención posible, donde cada elemento, desde costuras hasta inserciones, responde a una decisión previa.

    MATIAS GALVEZ ATENAS

    La actividad también evidenció el interés de la marca por reforzar este tipo de experiencias fuera de Europa, en mercados donde la personalización comienza a tener un rol más relevante dentro del proceso de compra. En ese escenario, el concesionario local operó como un puente entre la manufactura italiana y las preferencias específicas de sus clientes.

    Más sobre:NoticiasFerrariAtelierautos de lujopersonalización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Ministra Toledo afirma que en la revisión de decretos medioambientales se están priorizando “los que tienen mayor interés local”

    Alcalde Tomás Vodanovic: “Hay un gobierno que entró un poco pasado de revoluciones, no propiciando climas de diálogo”

    Detienen a cinco sujetos de “La Jauría”: estarían involucrados en homicidio de Cristóbal Miranda

    Maduro ante la Justicia de EE.UU.: ¿qué se espera de la audiencia del 26 de marzo en Nueva York?

    Excanciller Walker critica a Kast por quitar apoyo a Bachelet y afirma que “desperdició una oportunidad” para demostrar que quiere la unidad

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 25 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 25 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Ministra Toledo afirma que en la revisión de decretos medioambientales se están priorizando “los que tienen mayor interés local”

    Alcalde Tomás Vodanovic: “Hay un gobierno que entró un poco pasado de revoluciones, no propiciando climas de diálogo”

    Claudio Agostini recomienda aprovechar la coyuntura y subir el impuesto al diésel de manera permanente
    Negocios

    Claudio Agostini recomienda aprovechar la coyuntura y subir el impuesto al diésel de manera permanente

    Estadounidense Albemarle presenta proyecto récord para su operación de litio por más de US$3.000 millones

    Banco Central baja crecimiento, sube inflación y alerta por los efectos del alza del petróleo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”
    Tendencias

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Las graves consecuencias de la polución tóxica que genera la guerra en Irán (que podría perdurar por décadas)

    Joaquín Niemann regresa con su histórico entrenador para reencontrar el camino en el LIV
    El Deportivo

    Joaquín Niemann regresa con su histórico entrenador para reencontrar el camino en el LIV

    “Una mala racha que se potencia”: en Argentina analizan el debut de Fernando Gago en la U

    Igor Lichnovsky comparte su confianza en el proceso liderado por Nicolás Córdova: “Los grandes proyectos llevan tiempo”

    Nintendo reduce en más de un 30% la producción de la Switch 2
    Tecnología

    Nintendo reduce en más de un 30% la producción de la Switch 2

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    John Malkovich se presenta en la UDP: “El material de Roberto Bolaño demanda distancia y disciplina”
    Cultura y entretención

    John Malkovich se presenta en la UDP: “El material de Roberto Bolaño demanda distancia y disciplina”

    Confirman reboot de Si Yo Tuviera 30 en Netflix

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York

    Maduro ante la Justicia de EE.UU.: ¿qué se espera de la audiencia del 26 de marzo en Nueva York?
    Mundo

    Maduro ante la Justicia de EE.UU.: ¿qué se espera de la audiencia del 26 de marzo en Nueva York?

    Irán advierte a EE.UU. que “no volverá a ver” los precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

    Irán insiste en la navegación “segura” por el estrecho de Ormuz para los “buques no hostiles”

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones