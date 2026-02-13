SUSCRÍBETE POR $1100
    El Pulse y el Fastback se renuevan en Chile con más tecnología y seguridad

    La marca italiana presenta nuevas versiones de sus SUV, con mejoras en equipamiento, asistencias a la conducción y opciones mecánicas pensadas para el uso diario.

     

    El dominante segmento de los SUV en Chile tiene una competencia feroz, que genera una necesidad de las marcas de estar presente con más y nuevos modelos. Fiat así lo entiende y anuncia la llegada de las actualizaciones del Pulse y Fastback. Ambos modelos incorporan cambios en diseño, mayor equipamiento tecnológico y un estándar de seguridad más amplio.

    PEDRO BRITO

    Nuevo Fiat Pulse: enfoque urbano con más asistencias

    El New Fiat Pulse mantiene su carácter urbano, ahora con faros delanteros y traseros LED y llantas de 16” o 17”, según versión. Ofrece dos alternativas mecánicas: las versiones Drive MT y Drive AT equipan un motor 1.3 Firefly de 99 Hp, con caja manual de cinco velocidades o automática; mientras que la Impetus Turbo AT lleva uno 1.0 T200 Turbo de 120 Hp y 200 Nm, asociado a transmisión automática CVT de siete velocidades.

    PEDRO BRITO

    En seguridad incluye airbags frontales y laterales, control electrónico de estabilidad, control de tracción y frenos ABS con EBD. La variante Impetus Turbo AT suma frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y monitoreo de presión de neumáticos.

    PEDRO BRITO

    En conectividad, integra pantalla táctil de 10,1”, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador inalámbrico y puertos USB A y C. El Impetus agrega panel digital de 7”, tapiz de cuero ecológico y acceso sin llave.

    Pedro Brito

    Fiat Fastback: un SUV coupé con gran maletero

    El Fastback mantiene su propuesta SUV coupé, con líneas fluidas, iluminación full LED y llantas de 17” o 18”. La versión Impetus incorpora techo solar panorámico.

    Todas las versiones montan el motor 1.0 T200 Turbo de 120 Hp y 200 Nm, con transmisión CVT de siete velocidades y modo Sport.

    Uno de sus atributos es el maletero de hasta 600 litros, pensado para familias y viajes largos.

    En seguridad cuenta con airbags frontales y laterales, control de tracción, frenos ABS con EBD y asistente de arranque en pendiente, a lo que el Impetus suma frenado autónomo de emergencia y asistente de mantenimiento de carril.

    PEDRO BRITO

    En el interior ofrece pantalla de hasta 10,1” con navegación, conectividad inalámbrica, climatizador digital automático y freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold.

    Los precios bonificados de lanzamiento son:

    • Fiat Pulse Drive 1.3 MT MCA: $15.490.000 + IVA 
    • Fiat Pulse Drive 1.3 AT MCA: $16.490.000 + IVA
    • Fiat Pulse Impetus Turbo AT MCA: $17.790.000 + IVA
    • Fiat Fastback Drive Turbo AT MCA: $18.490.000 + IVA
    • Fiat Fastback Impetus Turbo AT MCA: $20.990.000 + IVA
