El Pulse y el Fastback se renuevan en Chile con más tecnología y seguridad

El dominante segmento de los SUV en Chile tiene una competencia feroz, que genera una necesidad de las marcas de estar presente con más y nuevos modelos. Fiat así lo entiende y anuncia la llegada de las actualizaciones del Pulse y Fastback. Ambos modelos incorporan cambios en diseño, mayor equipamiento tecnológico y un estándar de seguridad más amplio.

Nuevo Fiat Pulse: enfoque urbano con más asistencias

El New Fiat Pulse mantiene su carácter urbano, ahora con faros delanteros y traseros LED y llantas de 16” o 17”, según versión. Ofrece dos alternativas mecánicas: las versiones Drive MT y Drive AT equipan un motor 1.3 Firefly de 99 Hp, con caja manual de cinco velocidades o automática; mientras que la Impetus Turbo AT lleva uno 1.0 T200 Turbo de 120 Hp y 200 Nm, asociado a transmisión automática CVT de siete velocidades.

En seguridad incluye airbags frontales y laterales, control electrónico de estabilidad, control de tracción y frenos ABS con EBD. La variante Impetus Turbo AT suma frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y monitoreo de presión de neumáticos.

En conectividad, integra pantalla táctil de 10,1”, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador inalámbrico y puertos USB A y C. El Impetus agrega panel digital de 7”, tapiz de cuero ecológico y acceso sin llave.

Fiat Fastback: un SUV coupé con gran maletero

El Fastback mantiene su propuesta SUV coupé, con líneas fluidas, iluminación full LED y llantas de 17” o 18”. La versión Impetus incorpora techo solar panorámico.

Todas las versiones montan el motor 1.0 T200 Turbo de 120 Hp y 200 Nm, con transmisión CVT de siete velocidades y modo Sport.

Uno de sus atributos es el maletero de hasta 600 litros, pensado para familias y viajes largos.

En seguridad cuenta con airbags frontales y laterales, control de tracción, frenos ABS con EBD y asistente de arranque en pendiente, a lo que el Impetus suma frenado autónomo de emergencia y asistente de mantenimiento de carril.

En el interior ofrece pantalla de hasta 10,1” con navegación, conectividad inalámbrica, climatizador digital automático y freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold.

Los precios bonificados de lanzamiento son: