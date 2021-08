Fiel a su controvertida línea: la Tesla Cybertruck podría equipar un complejo parabrisas y un tablero de vidrio

No hay semana que Tesla, Elon Musk o alguna de sus creaciones no ocupe portadas. Y esta no será la excepción, pues más allá de que la Cybertruck se haya retrasado para 2022, la futura camioneta de la firma continúa siendo objeto de controversia.

Y es que las características particulares de esta bestia no tendrán parangón en la industria, tal y como demuestran sus últimos bocetos salidos de la oficina de patentes de Estados Unidos. Un complejo parabrisas y un tablero de vidrio.

De acuerdo a la solicitud, Tesla propone un método de formación de vidrio que involucra curvas intrincadas y “líneas características”. Esencialmente, el fabricante estadounidense quiere aportar un poco de personalidad al parabrisas de la Cybertruck.

La patente describe tratamientos térmicos a través de láseres para crear curvas u otras líneas características para darle carácter al vidrio.

Parece que Tesla no solo está interesado en esta técnica para el exterior, sino también para el interior. El detalle de la patente explica cómo este método también podría crear el tablero de Cybertruck de vidrio.

Un tablero completamente de vidrio suena tedioso, pero la solicitud de patente de Tesla toma nota de una especie de capa de película que actúa como un cojín. Con suerte, esto proporcionaría durabilidad y evitaría que el tablero se rompa en caso de accidente.