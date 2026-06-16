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    Trump recibirá a mediados de julio en la Casa Blanca al nuevo primer ministro de Irak

    El anuncio ha tenido lugar en el marco de una visita a Bagdad por parte del enviado especial del presidente estadounidense, Thomas Barrack.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a mediados de julio en la Casa blanca al nuevo primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, de cara a abordar “el futuro de esta importante relación”, según un anuncio conjunto realizado este martes por la oficina del jefe del Gobierno iraquí y la Embajada estadounidense en Bagdad.

    El anuncio ha tenido lugar en el marco de una visita a Bagdad por parte del enviado especial del presidente estadounidense, Thomas Barrack, quien ha trasladado la invitación a Al Zaidi durante un encuentro celebrado el lunes, en el que ambos “reiteraron el compromiso compartido” con “una asociación firme y mutuamente beneficiosa”.

    “El enviado presidencial especial Barrack transmitió que el presidente Trump espera dar la bienvenida al primer ministro Al Zaidi a la Casa Blanca a mediados de julio para discutir el futuro de esta importante relación”, señala el comunicado, que agrega que durante la reunión se abordó la importancia de que estos lazos permitan “satisfacer las aspiraciones iraquíes para un futuro soberano, seguro y próspero”.

    Así, destaca que ambos “debatieron sobre la visión compartida del Gobierno iraquí para construir un futuro mejor, libre de terrorismo, aplicar los planes iraquíes para garantizar el desarme y la disolución completos de todos los grupos y formaciones armadas que operan fuera de la autoridad y el control del Estado iraquí, asegurar que sus armas permanezcan bajo la jurisdicción del Estado iraquí”.

    En este sentido, trataron además sobre la necesidad de que Bagdad “afirme su plena soberanía para mantener a Irak al margen del conflicto y garantizar que el territorio iraquí no pueda ser utilizado por ninguna parte para amenazar la paz regional”. “Al Zaidi y Barrack subrayaron la urgencia de culminar plenamente estos esfuerzos”, agrega el documento.

    Al Zaidi aprovechó el encuentro para “reafirmar el compromiso de Irak con la profundización de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países”, un hecho aplaudido por Barrack. Asimismo, abordaron la decisión de Bagdad de finalizar las licencias operativas para el despliegue de Starlink en Irak y el inicio de negociaciones con Chevron para el desarrollo de dos pozos petroleros.

    “Las dos partes subrayaron la importancia de apoyar un Irak firme, soberano, unido, federal y democrático, asentado en unas instituciones constitucionales robustas, para garantizar la igualdad total de todos los ciudadanos, de una forma que fortalezca la unidad, la estabilidad y la prosperidad de Irak”, zanja el comunicado conjunto.

    Al Zaidi recibió a finales de abril el encargo de formar el nuevo Gobierno por parte del presidente de Irak, Nizar Ahmedi, tras recibir el respaldo del principal partido del país, la coalición chií Marco de Coordinación, y la retirada de la candidatura del ex primer ministro Nuri al Maliki, que ejerció entre 2006 y 2014, por las fuertes presiones por parte de Estados Unidos.

    En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 --que derivó en el derrocamiento del régimen de Sadam Husein, posteriormente ahorcado-- que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo.

    Más sobre:Estados UnidosIrakCasa BlancaDonald Trump

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