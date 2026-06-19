Foton View Grand llega con más capacidad, tecnología y seguridad para empresas
La nueva familia de vehículos comerciales incorpora versiones de carga y pasajeros impulsadas por un motor turbodiésel de 160 hp y equipadas con avanzados sistemas de seguridad y conectividad.
Las necesidades de transporte de carga y pasajeros evolucionan constantemente, exigiendo vehículos más eficientes, seguros y versátiles. Con ese objetivo, la nueva gama Foton View Grand aterriza en Chile ofreciendo una propuesta diseñada para responder a los desafíos de la logística, el turismo y los traslados corporativos.
La nueva línea se presenta en configuraciones Cargo y Passenger, ambas desarrolladas sobre una plataforma orientada a maximizar la capacidad de trabajo sin renunciar al confort y la tecnología. Toda la gama está impulsada por un motor turbodiésel de 1.968 cc, cuatro cilindros e inyección directa Common Rail, capaz de generar 160 hp y 380 Nm de torque entre 1.500 y 2.800 rpm.
Además de sus prestaciones, el propulsor cumple con la normativa de emisiones Euro 6e gracias a la incorporación de sistemas de postratamiento DOC, DPF y SCR, junto al uso de AdBlue, contribuyendo a una operación más limpia y eficiente.
En el caso de la View Grand Cargo, la propuesta está enfocada en el transporte de mercancías. Ofrece capacidad para tres ocupantes y una carga útil de hasta 1.280 kilos, manteniendo un peso bruto vehicular de 3.495 kg que permite su conducción con licencia Clase B. La gama contempla versiones con techo bajo o alto, transmisión manual de seis velocidades y una variante automática de ocho marchas.
Entre sus atributos destaca la puerta trasera de doble hoja con apertura de hasta 247 grados, facilitando las labores de carga y descarga en espacios reducidos. En seguridad incorpora frenos de disco, ABS con EBD, asistencia hidráulica de frenado y función Auto Hold, mientras que la versión automática agrega control electrónico de estabilidad.
Por su parte, la View Grand Passenger está orientada al transporte de personas, con capacidad para 11 pasajeros más conductor. El equipamiento incluye pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, conectividad Wi-Fi, puertos USB para las plazas posteriores, climatización independiente para las filas traseras y terminaciones de nivel superior.
Las versiones automáticas suman modos de conducción Eco, Normal y Sport, además de un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incorpora frenado autónomo de emergencia, advertencia de colisión frontal, monitoreo de punto ciego y alerta de cambio involuntario de carril.
La nueva gama Foton View Grand ya está disponible en Chile. La versión Cargo tiene un precio desde $17.990.000 más IVA, mientras que la variante Passenger parte en $20.990.000 más IVA, ambos valores con bonos incluidos.
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