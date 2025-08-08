General Motors y Sofofa se unen para potenciar la Educación Dual en el sector automotriz

General Motors (GM) Chile y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) firmaron un convenio de colaboración con el Liceo Industrial Domingo Matte Pérez para impulsar la Educación Dual en el país.

La iniciativa beneficiará a más de 40 estudiantes de mecánica automotriz, quienes combinarán clases en aula con formación práctica en talleres de la red de concesionarios Chevrolet.

El acuerdo incluye capacitación docente, acceso a herramientas de diagnóstico como Techline Connect y VDS, y entrenamiento directo en los estándares de servicio y procesos de la compañía.

“El compromiso de GM con el desarrollo del talento joven es parte fundamental de nuestra visión de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. A través de este acuerdo, no solo colaboramos con el sistema educativo, sino que también preparamos a futuros técnicos especializados que ya conocen nuestra cultura, herramientas y estándares de servicio”, dijo Gregorio Uribe, Gerente de Servicio de General Motors Chile.

Inspirado en modelos de países como Alemania y Suiza, el programa combina aprendizaje en el aula con formación práctica en empresas, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los egresados y fortalecer la red de posventa de Chevrolet con profesionales capacitados desde su etapa formativa.