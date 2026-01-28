Genesis se adentra en el desierto con el X Skorpio, su primer prototipo off-road extremo

En medio del desierto Rub’ al Khali, en la península arábiga, conocido como el “Empty Quarter”, Genesis reveló el X Skorpio Concept, un vehículo off-road desarrollado para enfrentar condiciones extremas como dunas, calor intenso y largas jornadas de conducción. El estreno se realizó en Liwa Oasis, en Emiratos Árabes Unidos, escenario elegido para probar el desempeño real del modelo.

El X Skorpio es el primer prototipo de la marca enfocado en el off-road extremo. Su desarrollo estuvo guiado por la experiencia en competencias de resistencia y por una inspiración poco habitual: el escorpión negro, un animal asociado a la adaptación y la supervivencia en entornos hostiles.

Diseño pensado para resistir

El exterior combina paneles segmentados, pensados para facilitar reparaciones en terreno, con una silueta tensa y elevada. La postura del vehículo recuerda a un escorpión en posición defensiva, con pasos de rueda amplios, protecciones inferiores y una toma de aire en el techo. La firma luminosa de doble línea de Genesis se mantiene en faros delanteros y traseros.

Por dentro, el enfoque está puesto en la conducción y la seguridad. El tablero se integra al volante y la pantalla central es desplazable, permitiendo su uso tanto por el conductor como por el copiloto. Asientos ergonómicos, agarraderas visibles y sistemas de comunicación completan una cabina pensada para trayectos exigentes.

“El X Skorpio Concept es un vehículo off-road extremo diseñado para ser conducido en los terrenos más duros”, señaló Luc Donckerwolke, jefe creativo de Genesis. “Explora otra faceta de la marca y muestra nuestra intención de sumar emoción y adrenalina a nuevos segmentos”.

El prototipo cuenta con un motor V8 de más de 1.100 caballos de fuerza, suspensión de gran recorrido, neumáticos de 40 pulgadas y frenos Brembo Motorsport. A esto se suman jaula antivuelco, arneses de cuatro puntos y una estructura construida con fibra de vidrio, carbono y Kevlar.

Junto al X Skorpio, Genesis exhibió otros conceptos enfocados en uso fuera de ruta, como el GV60 Outdoors, GV70 Outdoors y GV80 Desert Edition, y presentó su estrategia para futuros autos concepto, entendidos como espacios de exploración creativa y técnica.