Habemus camionetas para todos los gustos

Hace una semana se inició oficialmente en Chile la venta de la BYD Shark, primera pick-up mediana híbrida enchufable que aterriza en el mercado local. La esperada camioneta de una tonelada del gigante asiático desembarca justo un año después de su estreno mundial y lo hace pisando fuerte, con una apuesta novedosa, tecnología de punta, gran potencia, una autonomía que promete 1.000 km y, era que no, con un atractivo precio. Sin duda, sus principales atributos para insertarse y luchar en el apetecido segmento denominado pick-up body-on-frame, esas que son destinadas al trabajo y el uso recreativo.

Lo de Shark marca un antes y un después en un segmento generalmente dominado por japonesas, pero claro, siempre en las de trabajo. Porque si se trata de las big size, ahí las norteamericanas son imbatibles, al menos, por el momento. Porque lo de BYD puede mover el piso a las clásicas Ford F-150, RAM 1500 o Chevrolet Silverado, porque a pesar de ser de menor tamaño (5,4 m vs. los 5,8 m de la del óvalo, por ejemplo) la apuesta es atractiva. Muy atractiva.

Un 20% parejo

Se dice que Chile es un país hecho para las camionetas y que al público le gustan. La geografía de nuestro país y las actividades económicas hacen de este vehículo una compañera ideal en las faenas personales y laborales.

Pero veamos un poco de qué se trata este mundo de las camionetas y cómo ha ido cambiando en los últimos años.

Según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) en 2016 el segmento de las camionetas representaba el 15,5% de las venta total de vehículos nuevos en nuestro país, mientras que en los primeros cuatro meses de este año, las pick-up alcanzan el 20,6% de las inscripciones totales y, hasta el mes pasado, había 27 marcas que contaban en su portafolio con este tipo de vehículos y en total sumaban 181 versiones. Y ese número seguirá creciendo con los futuros estrenos que se preparan para este año.

Según los registros de Anac, recién en 2018 aparece una camioneta de marca china entre el top 10 con Maxus; en 2022 la irrupción de las marcas del Dragón Asiático fue aún más evidente, pues a Maxus se sumaron a los 10 modelos más vendidos este segmento las marcas GWM, JAC y JMC.

“El mercado de las camionetas en Chile ha tenido una evolución importante, con la incorporación de mayor tecnología, confort y mayores elementos de seguridad, tanto activa como pasiva”,explica Rodrigo González, gerente de JAC Chile, quien agrega que: “La importancia de las marcas chinas en el segmento de camionetas ha ido en constante evolución. En el 2010 el peso del origen en el segmento de camionetas era muy menor y hoy día ya representan un 36% de las unidades vendidas durante este 2025. Y seguimos viendo la llegada de más actores de origen chino a este segmento, por lo que esperaría que ese porcentaje siguiera creciendo en el tiempo”.

Para Diego Rivera, Manager de Volkswagen Chile, señala que: “El mercado de camionetas ha cambiado muchísimo debido a la llegada de nuevos oferentes y la integración de muchas marcas de distintos orígenes al mercado. Esto ha provocado un cambio sustancial en la oferta, se ha vuelto un mercado mucho más competitivo de lo que era hace 7-8 años atrás. Así como también, hay una avanzada importante de productos chinos que han tomado mucha relevancia en el mercado en este último tiempo con buenas tecnologías y equipamientos”.

Otro dato no menos, para entender lo que se vendrá en los próximos meses es la composición según tipo de energía. Hasta el año pasado, las camionetas de Nuevas Energías no superaban el 0,8% del total de las ventas de este segmento, principalmente por la baja oferta de productos, mientras que en el primer cuatrimestre de 2025 esta cifra llega al 2% (0,7% de camionetas electrificadas enchufables y 1,7% de electrificas no enchufables).

Pero también hay evolución en lo que busca el cliente, como lo expresa Natalia Isla, gerente general Mitsubishi Motors. “Hoy existe una mayor demanda en varios aspectos por parte delos clientes, como por ejemplo, mayor seguridad, más equipamiento y comodidad, similares a las que pueden encontrar en un SUV, pero con la potencia y capacidad de carga de una camioneta”.

Lo que viene para el mercado

Así como BYD puso a la venta su Shark, a comienzos de esta semana el Grupo Changan confirmó el arribo para agosto de la Hunter REEV, un modelo que estrena un sistema eléctrico de rango extendido, que permite ofrecer movilidad sin emisiones y una autonomía superior a los 800 km, similar a una pick-up diésel.

Con precios que podrían oscilar entre 30 millones y 34 millones(+IVA), la Hunter REEV tiene un sistema que consta de tres motores: dos eléctricos que impulsan al vehículo con tracción a las cuatro ruedas, y uno a gasolina que genera energía para aumentar su autonomía.

En la misma línea de energías limpias está JAC. “El último trimestre de este año estaremos lanzando la T9 versión 100% eléctrica 4x4, que contará con dos motores eléctricos y una autonomía en torno a los 400 kms. La versión PHEV está contemplada para el primer semestre del 2026”, explica González.

Otra china que deberá en el segmento será Chery, que en octubre lanzará la Himla, un modelo fruto de su alianza con ZX Auto.“Llegará entres versiones, todas con motor 2.0 diésel, con la seguridad y tecnología que distingue a todos los modelos de la marca”, señala Juan Pablo Orellana, Jefe de Desarrollo en Chery Chile.

También para el último cuatrimestre GWM espera el arribo de la Poer Sahar, una camioneta de 5,44 metros de largo y que utiliza un motor V63.0 Twin Turbo con sistema MHEV de 48v, el mismo que monta el Tank 500.

Un poco antes, comienzos del segundo semestre Kia debutaría en el segmento con Tasman.Si bien no se conoce la configuración para nuestro mercado, la nueva pick-up de la firma coreana se vende en otros mercados con motor turbo gasolinero 2.5 litros GDI (cuatrocilindros), que desarrolla 281 caballos y 421 Nm de torque máximo. Se parea exclusivamente a una transmisión automática de ocho relaciones con convertidor de par.

Septiembre debería marcar el regreso de la Amarok, la que llegará a nuestro país en tres versiones, Comfortline, Highline y Extreme, todas con motorizaciones V6 y tracción 4Motion(4x4).

Si bien hay varias más que podrían llegar, la confirmación de estos modelos da cuenta de lo diverso del segmento de las camionetas y el impulso que muchas le están dando a tener una oferta con mayor equipamiento, pero también una mayor variedad en alternativas de las denominadas Nuevas Energías.